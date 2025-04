Niespodziewane wyniki sondażu prezydenckiego. Jest jednak jedno wielkie „ale”

Ogólnopolska Grupa Badawcza opublikowała wyniki sondażu prezydenckiego. Na pierwszy miejscu znalazł się Rafał Trzaskowski z wynikiem 35,53 proc. Włodarz Warszawy zanotował potężny spadek o 3,2 punkty procentowe w porównaniu do poprzedniego badania z lutego. W drugiej turze znalazłby się Karol Nawrocki, którego wskazało 29,56 proc. respondentów. To spadek o jeden pkt proc. 20,43 proc. zanotował z kolei Sławomir Mentzen, co również jest spadkiem o punkt procentowy.

Katastrofa Szymona Hołowni. W sondażu prezydenckim przegrywa nawet z Grzegorzem Braunem

Na czwartym miejscu nieoczekiwanie znalazł się Grzegorz Braun. Wzrost o 2,5 p.p. daje mu jednak 4,67 proc. poparcia. 3,44 proc. ankietowanych wskazało Szymona Hołownię. Jego poparcie nieznacznie drgnęło o 0,1 p.p. na plus. Nic nie zmieniło się u Magdaleny Biejat, którą wspiera 1,87 proc. wyborców. Adrian Zandberg może liczyć na 1,77 proc. poparcia, co jest wzrostem o 1,1 p.p. W sondażu uwzględniono też Krzysztofa Stanowskiego z wynikiem 1,19 proc. To spadek o 0,2 p.p.

Warto zauważyć, że sondaż został przeprowadzony od 9 do 14 kwietnia 2025 r. Część wyników nie uwzględnia więc debat, w których uczestniczyli niektórzy kandydaci. Dwie z nich – w TV Republika oraz wspólnie w TVP, TVN24 i Polsat News – miały miejsce w piątek 11 kwietnia, a kolejna w Telewizji Republika właśnie 14 kwietnia. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie 1 001 osób.

„Historycznie wysokie” poparcie kandydatów. Oni zdecydują o wygranej w II turze

Prezes OGB Łukasz Pawłowski w komentarzu podkreślił, że spadek liderów sondażu wynika z rekordowej liczby kandydatów, których będzie aż 13. Szef Ogólnopolskiej Grupy Badawczej przewiduje, że nie będzie „mijanki” Nawrockiego z Lepperem. Pawłowski zauważył jednocześnie, że skumulowanie poparcie dla kandydatów od miejsca czwartego może być „historycznie wysokie” i to właśnie wyborcy tych osób zdecydują o wygranej w II turze.

