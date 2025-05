Jest decyzja ZEA ws. ekstradycji Sebastiana M. Sikorski zwrócił się do Bodnara

„Mamy to! Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie uwzględnił odwołania Sebastiana M. od postanowienia Sądu Apelacyjnego w Dubaju stwierdzającego prawną dopuszczalność jego wydania do Polski. Orzeczenie emirackiego Sądu Najwyższego jest prawomocne. Oznacza to koniec sądowego etapu procedury ekstradycyjnej” – napisał w mediach społecznościowych Adam Bodnar.

„Ostatnia decyzja należy już tylko do Ministra Sprawiedliwości ZEA, który zdecyduje o ewentualnym wydaniu Sebastiana M. władzom polskim. Wówczas będzie można wreszcie doprowadzić do końca sprawę spowodowania tragicznego wypadku drogowego na trasie A1, w którym śmierć poniosła trzyosobowa rodzina. To ogromny sukces polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale także polskiej dyplomacji” – dodał minister sprawiedliwości.

Bodnar podziękował Radosławowi Sikorskiemu „za ogromne zaangażowanie w tę sprawę”. Zwrócił też uwagę na działania „prokuratorów, dyplomatów i urzędników po stronie polskiej i emirackiej, którzy intensywnie pracowali, by sprawiedliwości mogło stać się zadość”. „Pirat drogowy, który zbiegł do Dubaju, stanie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Gratuluję” – skomentował z kolei szef MSZ, oznaczając ministra sprawiedliwości i Prokuraturę Krajową.

Wkrótce więcej informacji