Co skrywa majątek Władysława Kosiniaka-Kamysza? Polityk wymienił nawet garaż

Władysław Kosiniak-Kamysz zasiada w Sejmie od 2015 roku. Od tego samego pełni funkcję prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jeszcze wcześniej, bo w 2011 roku, objął urząd ministra pracy i polityki społecznej, który pełnił do 2015 roku. Ponownie na czele resortu, tym razem jednak Ministerstwa Obrony Narodowej, stanął w 2023 roku. Wtedy też został mianowany wicepremierem.

Przez wszystkie te lata Władysław Kosiniak-Kamysz, tak jak i inni urzędujący politycy, musiał składać coroczne oświadczenie majątkowe. Ostatni taki dokument pochodzi z końca kwietnia 2024 roku. Oto, czego możemy się z niego dowiedzieć.

Oświadczenie majątkowe Władysława Kosiniaka-Kamysza

Pierwszym punkt oświadczenia majątkowego, który wypełniają politycy, dotyczy zasobów pieniężnych. Jak czytamy, Władysław Kosiniak-Kamysz dysponuje ok. 45 tys. złotych oraz ok. 5 tys. złotych na funduszu inwestycyjnym. Nie posiada za to żadnych środków pieniężnych w walucie obcej ani papierów wartościowych.

Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego nie posiada także domu. Jest za to właścicielem wartego ok. 650 tys. złotych mieszkania o powierzchni nieco ponad 86 m.kw. W tytule prawnym lokalu polityk wpisał: „własność, mieszkanie hipoteczne – na podstawie umowy darowizny i umowy przeniesienia własności lokalu”.

Najobszerniejszy u Władysława Kosiniaka-Kamysza jest punkt dotyczący innych nieruchomości, gdzie wymienione zostały cztery punkty. Pierwszym są działki rolne o powierzchni 0,2196 ha i wartości ok. 28 tys. złotych. Dalej polityk wskazuje ½ udziałów w działce rolnej o powierzchni 0,16 ha i wartości ok. 22 tys. złotych. Lider ludowców jest także w posiadaniu działki budowlanej o powierzchni 754 m.kw. i wartości ok. 220 tys. złotych oraz garażu o powierzchni 25 m.kw. i wartości ok. 55 tys. złotych.

Tyle zarobił Władysław Kosiniak-Kamysz w 2023 roku

W 2023 roku polityk zarobił 141 tys. 775,54 złotych z uposażenia poselskiego, 45 tys. 359,28 złotych z diety parlamentarnej, 40,5 tys. złotych z wynajmu mieszkania oraz 10 tys. 337,74 złotych ze stosunku pracy wicepremiera i ministra obrony narodowej.

Ostatnią rzeczą, którą Władysław Kosiniak-Kamysz wyszczególnił w dokumencie w punkcie dotyczącym zobowiązań pieniężnych o wartości powyżej 10 tys. złotych, jest karta kredytowa z limitem do 10 tys. złotych w Santander Bank.

