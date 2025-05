Tragiczny wypadek koło Warszawy. Pięć osób nie żyje

W pobliżu miejscowości Konotopa tuż pod Warszawą (powiat warszawski zachodni) doszło do dramatycznego wypadku. Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu podał, że zdarzenia miało miejsce na węźle Konotopa, zjazd z A2 na S2.

Tragiczny wypadek koło Warszawy. Bus zderzył się z tirem

W nocy ze środy na czwartek 15 maja około godziny 2:30 jadący w kierunku stolicy bus należący do firmy kurierskiej InPost zderzył się z zaparkowanym tirem.

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, pracowało także siedem zastępów straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz służba autostradowa. – Działania straży polegały w pierwszym momencie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Trzeba było też wycinać za pomocą narzędzi hydraulicznych osoby, które znajdowały się w samochodzie i były zakleszczone – tłumaczył Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Błoniu.

Warszawa. Pięć osób zginęło w wypadku

Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński przekazał, że bilans wypadku jest tragiczny. Busem podróżowało osiem osób – pięcioro pasażerów zginęło na miejscu a troje kolejnych zostało ciężko rannych. Trzy poszkodowane osoby zostały przewiezione do szpitala. Wiadomo, że wszyscy poszkodowani to pasażerowie busa. Są to osoby dorosłe a wśród ofiar nie ma dzieci. Damian Dolniak poinformował, że kierowca samochodu ciężarowego nie ucierpiał w wyniku zdarzenia.

Okoliczności tragicznego wypadku pozostają na razie nieznane – ich wyjaśnieniem zajmuje się policja oraz prokuratura.

Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w wyniku wypadku zablokowana została jezdnia w kierunku Terespola.

Czytaj też:

Brutalny atak na uczelni w Warszawie. Rektor przerwał milczenieCzytaj też:

Kłótnia i przepychanki na sesji rady Warszawy. „Wstyd!”