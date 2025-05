Sprawa zaginięcia 11-letniej Patrycji. Prokuratura ujawniła nowe informacje

W czwartek 14 maja w związku z poszukiwaniami 11-letniej Patrycji z Dziewkowic został uruchomiony system Child Alert, czyli procedura natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych środków przekazu. Dziewczynkę udało się odnaleźć już następnego dnia nad ranem w mieszkaniu 24-latka w Żorach. Mężczyzna został zatrzymany w jednym z zakładów pracy na terenie województwa śląskiego.

Zaginięcie 11-letniej Patrycji, zatrzymano 24-latka. Najnowsze informacje

Jutro ma odbyć się przesłuchanie 24-letniego mężczyzny. Najnowsze informacje przekazał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu. – Rozważana jest kwalifikacja z art. 211, czyli uprowadzenie bądź zatrzymanie osoby małoletniej poniżej 15. roku życia wbrew woli prawnego opiekuna. Jest to czyn zagrożony karą do lat pięciu – przekazał w rozmowie z Onetem Stanisław Bar. Jak dodał, 24-latek ma status podejrzewanego. – Obecnie trwa analiza danych z jego komputera. Liczymy, że w ten sposób dotrzemy do informacji, które pozwolą nam poznać kontekst znajomości mężczyzny z 11-latką – przekazał Stanisław Bar.

Z ustaleń Onetu wynika, że 24-latek poznał dziewczynkę w internecie, a pod lupą śledczych są także telefony mężczyzny i dziecka. 11-latka zostanie przesłuchana przez sąd w obecności psychologa, a także swojej matki. Nie wiadomo, kiedy do tego dojdzie.

W związku ze sprawą opolska policja wydała komunikat. „Aktualnie funkcjonariusze wyjaśniają, jak doszło do jego (24-latka – red.) spotkania z 11-latką, od kiedy się znają i co się działo, kiedy dziewczynka była w jego towarzystwie. Zebrany materiał dowodowy zadecyduje o charakterze dalszych czynności z udziałem 24-latka” – poinformowano na oficjalnej stronie internetowej.

