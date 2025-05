Szturm agresywnych cudzoziemców na polską granicę. Ujawniono dane

Od piątku 16 do niedzieli 18 maja ponad pół tysiąca cudzoziemców próbowało przedostać się do Polski z kierunku białoruskiego. Podsumowująca ten ciężki weekend Straż Graniczna podkreślała, że była to jedna z najwyższych liczb migrantów w ostatnich tygodniach.

Straż Graniczna podała statystyki z weekendu

RMF FM ustaliło, że najwięcej prób przekroczenia granicy było w niedzielę i sobotę: po ponad 220 osób. Co istotne, migranci napierali na granicę praktycznie na całej jej długości, utrudniając znacząco pracę polskim służbom.

Straż Graniczna podkreślała, że w dwóch wypadkach udało jej się zapobiec przedarciu do Polski kilkudziesięcioosobowych grup. W komunikatach zaznaczano też, że cudzoziemcy byli wyjątkowo agresywni, mieli rzucać w polskich funkcjonariuszy kamieniami i konarami. Pod Białowieżą wybyli szyby w pojazdach naszych służb.

Straż Graniczna ustaliła, że większość cudzoziemców napierających na naszą granicę w ubiegły weekend stanowili obywatele Afganistanu i Pakistanu oraz kilku państw afrykańskich. Przypomniano też, że od początku maja naliczono już ponad 1900 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej.

MSWiA o sytuacji na granicy

Mimo stosowania specjalistycznych metod ochrony granicy oraz zaangażowania licznych jednostek Staży Granicznej, wciąż nie brakuje uporczywych prób przekroczenia granicy polsko-białoruskiej przez nielegalnych migrantów. W kwietniu tego roku rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jacek Dobrzyński informował o skuteczności nowoczesnego systemu elektronicznej ochrony granicy.

– Straż Graniczna przy pomocy bariery elektronicznej nieustannie monitoruje sytuację na granicy polsko-białoruskiej. Każde podejście pod zaporę, a tym bardziej próby nielegalnego przekraczania granicy natychmiast są wykrywane – zapewniał. Informował wówczas o wzroście liczby cudzoziemców, próbujących przekroczyć granicę polsko-białoruską.

