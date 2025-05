Rosja szykowała zamach na Zełenskiego? Akt oskarżenia wobec Pawła K.

We wtorek 20 maja prokurator z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Warszawie skierował do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Pawłowi K. Mężczyzna jest oskarżony o popełnienie przestępstwa zgłoszenia gotowości do działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko RP.

Akt oskarżenia wobec Pawła K. Miał zgłosić gotowość do działania dla obcego wywiadu

Paweł K. został zatrzymany w połowie kwietnia 2024 r. na terenie Polski. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał decyzję o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Pawłowi K. grozi osiem lat pozbawienia wolności.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pawła K. wpłynęło do Prokuratury Krajowej z Biura Prokuratora Generalnego Ukrainy. W trakcie prowadzenia śledztwa zarówno Prokuratura Krajowa, jak i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego współpracowały z Prokuraturą Generalną Ukrainy i Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy.

Rosyjskie służby przygotowywały zamach na Zełenskiego? Prokuratura Krajowa wydała komunikat ws. Pawła K.

„Według ustaleń śledczych Paweł K. zgłosił gotowość do działania na rzecz wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej i nawiązywał kontakty z obywatelami Federacji Rosyjskiej, którzy byli bezpośrednio zaangażowani w wojnę w Ukrainie” – poinformowała w wydanym komunikacie Prokuratura Krajowa.

„Do jego zadań należało zebranie i przekazanie informacji na temat zabezpieczenia lotniska Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka. Działania miały pomóc m.in. w planowaniu przez rosyjskie służby specjalne ewentualnego zamachu na życie głowy obcego państwa, tj. Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego” – czytamy dalej.

Czytaj też:

Trump rozmawiał z Putinem przez dwie godziny. „Rosja jest gotowa”Czytaj też:

Tak Zełenski tłumaczy pilną decyzję. Chodzi o negocjacje pokojowe w Stambule