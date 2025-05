Zandberg dostał propozycję od Tuska? Partia Razem reaguje

W zamian za poparcie kandydatury Rafała Trzaskowskiego, Adrian Zandberg miałby otrzymać tekę ministra ds. mieszkalnictwa – informowało na początku tygodnia RMF FM. Do takiej sytuacji miałoby dojść rzekomo w trakcie zapowiadanej na czerwiec rekonstrukcji rządu.

Teka ministra dla Zandberga? „Dziennikarska kaczka”

„Mówi się o tym, że trwają negocjacje z Adrianem Zandbergiem. Polityk partii Razem mógłby objąć kierownictwo nad nowo utworzonym resortem poświęconym mieszkalnictwu w zamian za poparcie Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich” – przekonywali dziennikarze radia.

Pomysł ten omawiano później w „Podcaście politycznym” w TVN24+. Konrad Piasecki stwierdził, że jest to „nawet całkiem prawdopodobne” i pasowałoby mu do Donalda Tuska. Na antenie RMF FM o otwarciu na taki pomysł mówiła też minister edukacji z KO Barbara Nowacka.

Tymczasem partia Razem od ostatnich wyborów konsekwentnie trzyma się poza rządem Donalda Tuska. Nie weszła do niego, ponieważ nie zostały spełnione jej warunki. Liderujący jej Adrian Zandberg otwarcie krytykuje koalicję rządzącą i w pierwszej turze wyborów prezydenckich uzbierał 4,86 proc. głosów. Deklarował, ze w drugiej Rafała Trzaskowskiego nie poprze.

Razem dementuje plotki o wejściu do rządu

W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” przedstawiciele partii Razem postanowili zdementować twierdzenia o rzekomym wciąganiu Zandberga do rządu. – Nie było takiej propozycji. To jest jakaś polityczna zagrywka, żeby czarować i mamić osoby, które w pierwszej turze zagłosowały na Adriana Zandberga. To najgorszy przykład polskiej gry politycznej – oceniał Łukasz Garczewski z zarządu krajowego Razem.

– Jesteśmy konsekwentni. Adrian odpowiadał już na to pytanie. Nie poprze Rafała Trzaskowskiego – dodawał Garczewski. – Kiedy mówimy, że „inna polityka jest możliwa”, to chodzi nam też o inną komunikację w polityce i inny sposób negocjowania. W ogóle nie mówimy o stanowiskach, tylko o tym, jak państwo ma wyglądać, jak mamy wydawać pieniądze z budżetu – podkreślał.

„Nikt z nikim nic nie negocjuje. Kaczka dziennikarska. Nawet kontaktu nie było” – wtórował mu na portalu X szef sztabu Adriana Zandberga Bartosz Grucela.

