Tak PiS i KO chcą zawalczyć o głosy. Szykuje się gamechanger?

Niedziela 25 maja upłynie w Warszawie pod znakiem wielkich politycznych emocji. O godzinie 12 na placu Bankowym odbędzie się „Wielki Marsz Patriotów”, za organizację którego odpowiada KO. Demonstracja przejdzie ulicą Marszałkowską, aż do placu Konstytucji.

Marsz KO w Warszawie. Wielka mobilizacja

– W Marszu Miliona Serc szliśmy w imię bezpiecznej i wolnej Polski. Żeby nasze marzenie się spełniło, musimy ruszyć jeszcze raz. Wzywam wszystkich z tamtego marszu i w ogóle wszystkich, którzy kochają Polskę. Spotkajmy się w niedzielę 25 maja w samo południe, plac Bankowy, Warszawa. A tydzień później zagłosujmy razem za silną, solidarną i bezpieczną Polską – apelował Donald Tusk.

Politycy KO w nieoficjalnych rozmowach mówią o pełnej mobilizacji. – Wszystko wskazuje na to, że będzie to pospolite ruszenie. Do naszych lokalnych struktur zgłasza się mnóstwo ludzi, którzy deklarują, że chcą jechać na marsz. Organizują się przede wszystkim indywidualnie – powiedziała Onetowi Wioletta Paprocka-Ślusarska.

Oficjalnie nie chcą deklarować, ilu uczestników się spodziewają. – Na pewno zależy nam na jak największej liczbie. Ludzie dzwonią do naszych biur poselskich, pytają, w jaki sposób mogą przyjechać do Warszawy. Wiadomo, że zdjęcia dwóch marszy będą ważne, ale dla nas ważniejsza jest mobilizacja 1 czerwca – powiedziała „Gazecie Wyborczej” Monika Rosa.

Marsz Trzaskowskiego. KO szykuje niespodzianki?

W rozmowie z RMF FM Krzysztof Kwiatkowski zapowiedział, że „KO szykuje niespodziankę”. – Myślę, że będziecie państwo mile zaskoczeni listą osób, które będą przemawiać na niedzielnym „Wielkim Marszu Patriotów” – zadeklarował. Dopytywany o szczegóły, senator nie chciał ujawnić, kogo konkretnie miał na myśli.

Do tej pory potwierdzono, że na demonstracji organizowanej przez KO pojawią się koalicjanci - Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz. Swój udział zadeklarowali także Magdalena Biejat i Włodzimierz Czarzasty. – To racja stanu, ponieważ nie można pozwolić, aby Karol Nawrocki, czyli lichwiarz, gangster i fliper, dorwał się do władzy – tłumaczył Łukasz Michnik, rzecznik Nowej Lewicy.

PiS organizuje marsz w Warszawie. Nawrocki zachęca do udziału

W tym samym czasie ulicami Warszawy odbędzie się również demonstracja organizowana przez PiS. „Wielki Marsz za Polską” wyruszy z ronda de Gaulle’a o godzinie 12 i przejdzie Nowym Światem oraz Krakowskim Przedmieściem do placu Zamkowego. – Dla wszystkich tych, dla których Polska jest ważna, niezależnie od waszych poglądów politycznych, i wszystkich was, chcę zaprosić 25 maja do Warszawy na wielki marsz za Polską. Polska musi wygrać – zachęcał Karol Nawrocki.

Sztab PiS nie ukrywa, że „Marsz za Polską” ma być konkurencją dla „Marszu Patriotów”. – Zgłosiliśmy zupełnie inną, ciekawszą trasę niż Platforma. Oni pójdą głównymi ulicami miasta, my tymi węższymi. Dzięki temu marsz naszych zwolenników rozciągnie się i będziemy mogli to fajnie pokazać. Ta druga tura będzie przecież walką na takie obrazki – komentował w rozmowie z Onetem jeden ze współpracowników Karola Nawrockiego.

– PiS wyciągnął wnioski z 2023 r., kiedy KO zorganizowała dwa ogromne marsze, które dały jej wyborcom nadzieję na zwycięstwo. Ta nadzieja była bardzo istotna. Wtedy PiS ich nie skontrował, Gdyby nie zareagował także na ten zapowiedziany teraz przez KO, mógłby na tym dużo stracić – ocenił na łamach „Gazety Wyborczej” dr hab. Olgierd Annusewicz z UW.

