„Niedyskrecje”. Niespodziewane efekty spotkania w pubie. Komu posłuży piwo nawarzone przez Mentzena?

O co Donald Tusk ma pretensje do sztabowców Rafała Trzaskowskiego? Czego brakuje kandydatowi KO w kampanii? Czy koalicja rządząca jest gotowa na czarny scenariusz czyli wygraną Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich? Co otoczenie Tuska sądziło o debacie kandydatów z Mentzenem? Dlaczego konfederacki internet zapłonął? O tym i innych sprawach piszemy w „Niedyskrecjach parlamentarnych”.

Na tydzień przed drugą turą wyborów prezydenckich politycy Platformy Obywatelskiej są umiarkowanymi optymistami w sprawie wyniku Rafała Trzaskowskiego. Są też zaskoczeni, że sztab PiS-u robił pozytywną kampanię. – To nie w ich stylu. Byliśmy przygotowani na negatywną kampanię ze strony PiS. A okazało się, że to nasi taką robią – słyszymy w PO. Ważny polityk tej partii twierdzi, że sztab Rafała Trzaskowskiego popełnił błąd, iż kandydat uderzał w Karola Nawrockiego i PiS, zamiast być twarzą pozytywnych propozycji. – W sztabie źle rozpisali role. Atakować powinien Donald Tusk, a nie sam kandydat – mówi polityk PO. Naszego rozmówcę z rządu pytamy, czy partia i rząd są przygotowani na czarny dla nich scenariusz, w którym Rafał Trzaskowski przegrywa wybory. – Wtedy będzie nieustanna zadyma przez 2 lata – mówi rządowy polityk. Nasz kolejny rozmówca z obozu rządowego twierdzi, że Donald Tusk w razie przegranej kandydata KO, nie będzie chciał przedterminowych wyborów. – Gdyby Trzaskowski przegrał, za rok Donald zaproponuje wspólną listę koalicjantom. Będzie konsolidacja – mówi. Otoczenie Donalda Tuska i sam premier nie są zadowoleni ze sposobu prowadzenia kampanii przez sztab Rafała Trzaskowskiego. Na głównym cenzurowanym są: Sławomir Nitras i Wioletta Paprocka.