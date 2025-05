To one mogą zostać pierwszymi damami. Kim są Małgorzata Trzaskowska i Marta Nawrocka?

Małgorzata Trzaskowska – aktywna i zaangażowana

Małgorzata Trzaskowska urodziła się w 1978 roku w Rybniku. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W latach 2007–2019 pracowała w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, gdzie zajmowała się promocją miasta i była zatrudniona w Biurze Rozwoju Gospodarczego. Po objęciu przez męża stanowiska prezydenta Warszawy zrezygnowała z pracy w ratuszu.

Trzaskowska od lat angażuje się w sprawy społeczne, współpracując z fundacjami i organizacjami non-profit. W wywiadzie dla „Vogue Polska” w 2018 roku mówiła: „Czasy są jednak wyjątkowe i dziś naszym obywatelskim obowiązkiem jest angażowanie się w sprawy zasadnicze, choćby poprzez udział w demonstracjach w obronie konstytucji czy praw kobiet”.

Prywatnie jest matką dwójki dzieci: Aleksandry i Stanisława. Jej styl bycia jest nowoczesny i otwarty, co może przyciągać młodszych wyborców oraz osoby ceniące aktywność społeczną.

Jeśli Rafał Trzaskowski zostanie prezydentem, Małgorzata Trzaskowska może wnieść do Pałacu Prezydenckiego energię, zaangażowanie i nowoczesne spojrzenie na rolę Pierwszej Damy.

Marta Nawrocka. Nie rozstaje się z bronią

Marta Nawrocka urodziła się w 1986 roku w Gdańsku. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W młodości uczęszczała do Państwowej Szkoły Baletowej w Gdańsku im. Janiny Jarzynówny-Sobczak.

Od kilkunastu lat pracuje w Krajowej Administracji Skarbowej, specjalizując się w kontroli przemysłu naftowego i spirytusowego oraz zwalczaniu nielegalnego hazardu. Wcześniej była funkcjonariuszką Służby Celnej. Podczas kampanii prezydenckiej zawiesiła swoje obowiązki zawodowe, aby wspierać męża. Jak sama mówiła: „Nie wyobrażam sobie, by nie wspierać mojego męża w tej ważnej drodze”.

Prywatnie Marta Nawrocka jest matką trójki dzieci: Daniela, Antoniego i Katarzyny. Ma dość stonowany styl bycia, co może przyciągać wyborców ceniących tradycyjne wartości rodzinne.

Porównanie potencjalnych Pierwszych Dam

Obie kobiety reprezentują różne podejścia do roli Pierwszej Damy. Marta Nawrocka może wnieść do Pałacu Prezydenckiego spokój, profesjonalizm i zaangażowanie w sprawy rodzinne. Małgorzata Trzaskowska z kolei może stać się aktywną Pierwszą Damą, angażującą się w sprawy społeczne i reprezentującą nowoczesne podejście do tej roli.

Marta Nawrocka, jako funkcjonariuszka państwowa z wieloletnim doświadczeniem, może skupić się na wspieraniu męża w kwestiach związanych z administracją i porządkiem publicznym. Jej doświadczenie w Krajowej Administracji Skarbowej może być cenne w promowaniu transparentności i efektywności w strukturach państwowych.

Małgorzata Trzaskowska natomiast może kontynuować swoją działalność społeczną, wspierając inicjatywy związane z prawami kobiet, edukacją i ochroną środowiska.

Jej doświadczenie w pracy w samorządzie może być pomocne w promowaniu aktywności obywatelskiej i współpracy między administracją a społeczeństwem.

