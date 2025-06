Nawrocki przerwał milczenie. Złożył Polakom obietnicę

PKW poinformowała, że Karol Nawrocki uzyskał 50,89 proc., co przełożyło się na 10 606 877 głosów. Tym samym to właśnie szef IPN będzie nowym gospodarzem Pałacu Prezydenckiego. Na Rafała Trzaskowskiego, kandydata KO zagłosowało 10 237 286 wyborców, co przełożyło się na 49,11 proc. głosów.

Wybory 2025. Nawrocki przerwał milczenie

Kilka godzin po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów prezydenckich, Karol Nawrocki zamieścił obszerny wpis w mediach społecznościowych. „Za nami ciężka i momentami brutalna kampania wyborcza. Państwa głosy sprawiły, że zostałem wybrany na urząd prezydenta. To wielka odpowiedzialność i zobowiązanie. Przyjmuję tę decyzję z pokorą oraz szacunkiem” - stwierdził

„Każdego dnia w trakcie kampanii, przemierzając Polskę wzdłuż i wszerz, czułem państwa wsparcie. Nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Czułem, że jesteście ze mną, mimo wielu manipulacji i fali hejtu, jaki wylewał się na mnie oraz moją rodzinę” - dodał prezydent elekt.

Karol Nawrocki złożył obietnicę Polakom

W dalszej części wpisu Karol Nawrocki podziękował za „każdy oddany na niego głos, za każde dobre słowo i gest”. „Za wszystkie wyrazy wsparcia w tym niezwykle trudnym boju o Polskę. Wygraliśmy wspólnie dla dobra naszej ukochanej ojczyzny” - stwierdził.

„Chcemy żyć w bezpiecznym, silnym gospodarczo kraju, który dba o najsłabszych. Państwie, które się liczy w relacjach międzynarodowych, europejskich i transatlantyckich. Państwie dbającym o swoją wielowiekową tradycję oraz szanującym historię – czytamy we wpisie Karola Nawrockiego. Dam z siebie wszystko, by sprostać państwa oczekiwaniom. Możecie być pewni, że jako głowa państwa nie odpuszczę żadnej z ważnych dla Polski i Polaków spraw. Będę państwa godnie reprezentować na arenie międzynarodowej, pilnując podmiotowego traktowania Polski” - zapewnił.

