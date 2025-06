Sensacyjne doniesienia o przyszłości Dudy. Prezydent potwierdza

Andrzej Duda będzie prezydentem Polski do 6 sierpnia. Tego dnia formalnie zakończy się jego kadencja na najważniejszym stanowisku w państwie. Finał prezydentury Andrzeja Dudy wywołał falę spekulacji na temat jego przyszłości.

Kilka miesięcy temu pojawiały się doniesienia, że prezydent może otrzymać stanowisko w PKOl. Na chwilę obecną wydaje się jednak, że nie ma na to szans. W rozmowie z Radiem Wnet prezydent nie wykluczył, że pozostanie w polityce.

Andrzej Duda zostanie premierem? Wymowne słowa prezydenta

– Zawsze traktowałem swoją rolę w polityce służebnie. Jeżeli będzie potrzeba, bym służył, pełniąc inną funkcję, to na pewno będę to bardzo poważnie rozważał – zaznaczył Andrzej Duda. Dodał, że „musiałaby to być funkcja, która nie narusza godności urzędu prezydenta”. W ocenie polityka, takiej godności nie narusza stanowisko premiera

W dalszej części rozmowy głowa państwa przypomniała, że „w przeszłości po zakończeniu swojej prezydenckiej drugiej kadencji Aleksander Kwaśniewski został przez Lewicę przedstawiony jako kandydat na premiera”. – Nikt wtedy tego nie poddawał w wątpliwość, czy byłaby to odpowiednia funkcja dla byłego prezydenta. Funkcja szefa rządu to „najważniejsza wykonawcza funkcja w państwie – tłumaczył.

Andrzej Duda zwrócił uwagę na fakt, że „premier ma najwięcej zadań do wykonania i najwięcej kompetencji, spośród wszystkich możliwych funkcji w państwie, dlatego – w jego przekonaniu – nie jest to żadne naruszenie godności urzędu głowy państwa”.

Andrzej Duda nie chce zostać marszałkiem Sejmu

W opinii prezydenta większy problem byłby z pełnieniem funkcji marszałka Sejmu, ponieważ – jak zwrócił uwagę – żeby zostać marszałkiem Sejmu, musiałby najpierw zostać posłem.

– To oznacza uczestnictwo w wyborach parlamentarnych w jakimś okręgu i walkę na liście wyborczej. Dla byłego prezydenta, który wygrał wybory na poziomie ogólnopolskim, to nie licuje, żeby startować w jakiejś bitwie kampanijnej w okręgu wyborczym – wyjaśnił.

Czytaj też:

Nietypowy finał spotkania z Nawrockim. Duda ujawnił zaskakujący szczegółCzytaj też:

Afront wobec PiS. Błaszczakowi puściły nerwy