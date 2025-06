Zaskakująca decyzja w PiS ws. Czarnka. „Miałby stuprocentowe poparcie”

Zarząd PiS ma poprosić Jarosława Kaczyńskiego, aby ten nie rezygnował z funkcji prezesa partii na zbliżającym się kongresie, który jest zaplanowany na 28 czerwca – poinformowała Wirtualna Polska. Kaczyński ma dać się przekonać, co będzie oznaczało, że dalej będzie stał na czele Prawa i Sprawiedliwości.

– Kaczyński zniósł to, że go Tusk odsunął od władzy. Ustał to, jak cała partia. Teraz wygrał prezydenturę. Za dwa lata chce stoczyć być może ostatni swój bój i pogonić „rudego”. Po tym – może – odda partię. To znaczy funkcję prezesa, bo partii nie odda nigdy. To jego życie – powiedział WP jeden z polityków PiS.

Jarosław Kaczyński pozostanie na czele PiS. Przemysław Czarnek dołączy do grona wiceprezesów

Na kongresie Kaczyński ma również wskazać kandydaturę Przemysława Czarnka na wiceprezesa partii. Delegaci będą musieli zaakceptować tę decyzję lub się jej sprzeciwić. Według nieoficjalnych głosów były szef MEiN „miałby stuprocentowe poparcie, bo jest dziś jednym z czołowych liderów” Prawa i Sprawiedliwości.

Jeszcze do niedawna w kuluarach mówiło się, że Kaczyński miałby zostać kimś w rodzaju „prezesa honorowego” lub „szefa partyjnej rady nadzorczej”, a stery nad partią przejąłby Mariusz Błaszczak. Taki scenariusz miał być jednak często spotykanym przy Nowogrodzkiej „balonem próbnym”, aby sprawdzić reakcje.

Kongres PiS. Ujawniono możliwe szczegóły

Inne spekulacje mówią, że Kaczyński miałby na kongresie „w jakiś sposób docenić rolę i wkład w pracę na rzecz partii i kandydata na prezydenta młodych przedstawicieli formacji”. – Przed kongresem prezes ma zorganizować jeszcze jakieś większe spotkanie, ze wszystkimi parlamentarzystami. Być może tam coś ogłosi – dywagował rozmówca z PiS.

Prawo i Sprawiedliwość miałoby bardziej wyciągać wnioski pod kolejną kampanię. – Skorygować komunikację, coś zmienić w przekazie, zastanowić się nad strategią budowania relacji z innymi formacjami – wymieniał polityk bliski Nowogrodzkiej. Wykluczone jest raczej wskazanie potencjalnego kandydata na premiera. – To by było głupie – podsumował rozmówca z PiS.

Czytaj też:

Nawrocki odrzucił „prezent” od Kaczyńskiego? „To nie plotka”Czytaj też:

Czarnek zagotował się w studiu i wyszedł. „Nie będę uczestniczył w takiej rozmowie”