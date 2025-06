Zabójstwo Mai z Mławy. Matka podejrzanego z nową teorią

Do zabójstwa nastolatki zdaniem śledczych doszło 23 kwietnia. Jej ciało odnaleziono 1 maja. Wstępną przyczyną śmierci wskazano rozległe obrażenia głowy ofiary.

Podejrzanym o zbrodnię jest 17-letni Bartosz G. Chłopaka zatrzymano w Grecji podczas wycieczki szkolnej. Od tamtej pory przebywa w areszcie.

Zabójstwo Mai z Mławy. Matka Bartosza G. z hipotezą

Z matką Bartosza G. rozmawiała redakcja TVN Uwaga. Kobieta podzieliła się hipotezą na temat śmierci Mai.

— Tam nie ma kamer, więc ja nie wiem, co tam się stało. Może Maja spadła ze schodów? Zwłaszcza że wcześniej poruszała się na czworakach? — przekazała Katarzyna G. Jej zdaniem Bartosz nie jest zdolny do zabójstwa.

– Poczekajmy na proces i zobaczymy, jakie są dowody. Znam swoje dziecko i uważam, że nie byłoby zdolne do takiego czynu. A jeśli okaże się, że tak, jestem bardzo ciekawa opinii specjalistów, co się stało, że do tego doszło. Mój syn nic z tego spotkania z Mają nie pamięta — powiedziała Katarzyna G. redakcji TVN Uwaga.

– Jest mi bardzo przykro, bo moje dziecko też cierpi. Jest w zamknięciu, a ponieważ nic nie pamięta, nie wie, dlaczego tam jest i cierpi – dodała.

Z TVN Uwaga rozmawiał również Jarosław Kowalski, ojciec zamordowanej nastolatki.

– Nie wiem, dlaczego ktokolwiek uznał, że miał prawo pozbawić życia moje dziecko. Przez to, co robi matka Bartosza G., my nawet nie możemy w spokoju przeżyć żałoby. Jedyne, czego chcę, to najwyższej kary dla sprawcy śmierci Mai — powiedział reporterom.

Wydanie podejrzanego Polsce. Jest zażalenie obrony

Bartosz G. został zatrzymany w Grecji. Tamtejszy sąd pod koniec maja zadecydował o wydaniu go Polsce. Bartosz Maliszewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Płocku, przekazał, że obrońca nastolatka złożył zażalenie na decyzję greckiego sądu. Zażalenie będzie rozpatrzone na przełomie czerwca i lipca.

