Tropikalna fala upałów w Polsce. Na termometrach nawet 35 stopni

Rozpoczynająca się fala upałów to efekt silnego napływu zwrotnikowego powietrza z północnej Afryki oraz południowej Europy. Front gorąca przemieszcza się z zachodu i już od wtorku daje się we znaki mieszkańcom kilku województw. Meteorolodzy alarmują – przed nami trzy dni piekielnych temperatur i niebezpiecznych warunków atmosferycznych, które mogą negatywnie wpłynąć na zdrowie, transport i codzienne obowiązki.

„Ostrzeżenia drugiego stopnia zaczynają obowiązywać we wtorek o godzinie 14, a wygasną w czwartek o godzinie 18. Według IMGW temperatura maksymalna we wtorek ma wynieść od 29 do 32 stopni Celsjusza, w środę od 33 do 35℃. a w czwartek od 30 do 33 st. C”. – czytamy w komunikacie instytutu.

Alarmy drugiego stopnia: największe zagrożenie dla południowego zachodu

Ostrzeżenia meteorologiczne drugiego stopnia, czyli te wyższego ryzyka, obejmują szerokie obszary zachodniej Polski. Szczególnie narażeni są mieszkańcy województw lubuskiego i dolnośląskiego.

W województwie lubuskim alerty obowiązują w powiatach: międzyrzeckim, sulęcińskim, słubickim, świebodzińskim, krośnieńskim, zielonogórskim, nowosolskim, żarskim, żagańskim oraz w Zielonej Górze. Natomiast w województwie dolnośląskim ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczą powiatów zgorzeleckiego, bolesławieckiego i lubańskiego.

Ostrzeżenia oznaczają wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Ich skutki mogą w znacznym stopniu ograniczyć prowadzenie działalności, a także powodować poważne utrudnienia w transporcie i organizacji wydarzeń plenerowych. Instytut zaleca zachowanie „dużej ostrożności, potrzebę śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej".

„Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych” – informuje IMGW.

Alarmy pierwszego stopnia: gorąco, ale jeszcze nie ekstremalnie

Niższy stopień ostrzeżenia – pierwszy – obowiązuje w części województw zachodniopomorskiego i lubuskiego. Choć ten typ alarmu nie zapowiada aż tak dramatycznych warunków jak ostrzeżenie drugiego stopnia, wciąż niesie ze sobą poważne konsekwencje.

Województwo zachodniopomorskie objęto ostrzeżeniami w powiatach: polickim, gryfińskim, pyrzyckim oraz myśliborskim. Natomiast w województwie lubuskim dotyczy to Gorzowa Wielkopolskiego oraz powiatu gorzowskiego.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia również wchodzą w życie we wtorek o 14:00 i obowiązują do środy do godziny 21:00. W tym czasie temperatura maksymalna we wtorek osiągnie od 29 do 31°C, a w środę od 33 do 35°C.

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia to „warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia”. Dodatkowo IMGW wskazuje na możliwość „utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania”.

Najgorętsze dni dopiero przed nami

Choć wtorek przyniesie nieprzyjemne warunki, synoptycy podkreślają, że kulminacja upałów przypadnie na środę. Tego dnia słupki rtęci mają poszybować nawet do 35 stopni Celsjusza, co stanowi wyzwanie dla osób starszych, dzieci, przewlekle chorych, a także dla infrastruktury – od transportu po energetykę.

Wysokie temperatury mogą skutkować wzrostem liczby interwencji medycznych związanych z przegrzaniem organizmu, omdleniami czy udarami cieplnymi. Władze apelują, by unikać wychodzenia na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia, pić dużo wody, unikać alkoholu i ograniczyć wysiłek fizyczny.

Jak przygotować się na fale gorąca

W obliczu coraz częstszych i bardziej intensywnych fal upałów eksperci apelują o wdrożenie podstawowych zasad bezpieczeństwa:

przebywaj w cieniu i klimatyzowanych pomieszczeniach w godzinach od 11 do 17

regularnie nawadniaj organizm – nie czekaj, aż poczujesz pragnienie

unikaj kawy i alkoholu – przyczyniają się do odwodnienia

chroń głowę i oczy przed słońcem – noś kapelusz i okulary przeciwsłoneczne

nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w samochodzie – nawet kilka minut może zakończyć się tragedią

ogranicz użycie urządzeń emitujących dodatkowe ciepło – takich jak piekarniki, suszarki czy komputery

Kolejne dni pod znakiem upału

Według zapowiedzi IMGW czwartek również nie przyniesie większego ochłodzenia. Choć temperatura ma nieco spaść – do poziomu 30–33 stopni Celsjusza – to wciąż będą to wartości powyżej średniej wieloletniej. Dopiero w piątek możliwe jest przejście chłodnego frontu, który przyniesie ulgę, ale również burze i intensywne opady deszczu.

Polacy powinni zachować czujność i dostosować swoje codzienne aktywności do warunków atmosferycznych, szczególnie że ekstremalne temperatury mogą pojawić się jeszcze nie raz tego lata.

