Tragiczne skutki pożaru w Ząbkach. Ta decyzja zasmuci mieszkańców

O pożarze, który wybuchł w nocy z 2 na 3 lipca, rozpisywały się wszystkie polskie media. Jego skala była olbrzymia – ponad 200 rodzin jest finansowo poszkodowanych w związku ze zdarzeniem, do którego doszło w podwarszawskiej miejscowości.

Na początku tygodnia – 7 lipca – budynek przy ulicy Powstańców 62 odwiedzili pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Po oględzinach uznali, że mieszkania, które są częścią nieruchomości, muszą zostać całkowicie wyłączone z użytkowania – ustalił dziennik „Fakt”. To łamiące serce, ale eksperci kierowali się dobrem ludzi.

Pożar w Ząbkach. Lokatorzy będą mogli zabrać swoje rzeczy z mieszkań

Jedna z mieszkanek, która zgodziła się zabrać głos anonimowo ws. decyzji PINB, wskazuje, że lokatorzy mieli nadzieje na inne zakończenie sprawy. Niestety nie mogą wrócić do swoich lokali, z czym będą musieli się pogodzić.

Mieszkańcy mogą jednak na chwilę wejść do budynku, by zabrać najistotniejsze rzeczy (np. dokumenty). Będzie to możliwe wyłącznie w ściśle określonych porach. Za każdym razem towarzyszyć będą im służby.

Fotografie wnętrza, które znaleźć można w internecie, są wstrząsające. Jednak z mieszkanek zaznacza, że „jeszcze do niedawna wszystko wyglądało normalnie”. – Wystarczyła jedna chwila i mamy to, co widać. Wnętrze wygląda okropnie. Normalnie aż płakać się chce – mówi, cytowana przez „Fakt”.

Pożar na Mazowszu. Policja dementuje kłamstwo

W mediach pojawiały się informacje, że mieszkańcom dano zaledwie 10 minut na zabranie rzeczy z budynku w Ząbkach. Warszawska policja postanowiła zdementować plotki.

„To kłamstwo!. Ani prokuratura, ani policja nie wyznaczyły konkretnego czasu na taką czynność osobom, które ucierpiały w pożarze. Jednocześnie apelujemy i prosimy osoby oczekujące w kolejce na wejście do swoich mieszkań o cierpliwość. Obecni na miejscu policjanci dokładają wszelkich starań, aby odbyło się to szybko i sprawnie. Priorytetem jest jednak dla nas, żeby te czynności przebiegły dla wszystkich w sposób bezpieczny” – brzmi komunikat, udostępniony na platformie X.

Czytaj też:

Gliwice walczą z pożarem. Kłęby dymu nad miastemCzytaj też:

75 tys. pustostanów w całej Polsce zamieni się wkrótce w mieszkania do wynajęcia