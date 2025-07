Braun przekroczył wszelkie granice. Jest ruch prokuratury

Grzegorz Braun na antenie Radia Wnet stwierdził, że komory gazowe w Auschwitz to „niestety fake”. Na uwagę prowadzącego program, że ich funkcjonowanie ma oparcie w mocnych dowodach historycznych, Grzegorz Braun odparł, że to „przekaz pseudohistoryczny”. Po tych słowach rozmowa została przerwana.

Na słowa Grzegorza Brauna stanowczo zareagowało Muzeum Auschwitz. „Skandaliczna i zakłamana wypowiedź europosła Grzegorza Brauna, w których zaprzecza on istnieniu komór gazowych w obozie Auschwitz, to nie tylko akt negacjonizmu – przestępstwa ściganego w świetle polskiego prawa. To także akt znieważenia pamięci ofiar niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady oraz wyraz pogardy dla ocalałych i ich rodzin” – stwierdził Piotr Cywiński.

Dyrektor placówki podkreślił, że „słowa europosła stanowią jawne zanegowanie prawdy historycznej i wprowadzenia do debaty publicznej manipulacji opartej na antysemityzmie, fałszu i nienawiści”. „To wypowiedź niegodna nie tylko osoby publicznej – w tym przypadku osoby sprawującej mandat posła do Parlamentu Europejskiego. To po prostu wypowiedź haniebna. Dla takich słów nie może być miejsca w przestrzeni politycznej, medialnej, czy społecznej” – dodał.

Co więcej, Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ prowadzi czynności sprawdzające w związku z negowaniem podczas audycji radiowej przez Grzegorza Brauna zbrodni nazistowskich popełnionych w KL Auschwitz, tj. o czyn z art. 55 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

