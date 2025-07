Polski żołnierz bił migranta kolbą karabinu. Nowe fakty w sprawie śledztwa

O zdarzeniu na granicy po raz pierwszy dziennikarze Onetu napisali 10 lipca. Informowali, że polski funkcjonariusz strzelał z broni gładkolufowej do nielegalnego migranta z Afganistanu, po czym uderzył go kolbą karabinu. Sam z kolei otrzymał cios łokciem w oko.

Śledztwo ws. żołnierza, który uderzał migranta kolbą karabinu

Dział ds. Wojskowych w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Północ wszczął śledztwo w tej sprawie dzień później, 11 lipca. 14 lipca postępowanie przejęła Prokuratura Okręgowa w Olsztynie. Była to decyzja zastępcy prokuratora okręgowego ds. wojskowych. Uznał on, że charakter śledztwa wymaga przejęcie go przez jednostkę wyższego szczebla.

Z Onetem na temat postępowania rozmawiał prokurator Daniel Brodowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. – Śledztwo toczy się w sprawie potencjalnego przekroczenia uprawnień przy interwencji na granicy państwowej przez żołnierza, który tę interwencję odejmował 10 lipca w okolicy Michałowa – potwierdzał.

Dodawał, że trwa obecnie gromadzenie materiału dowodowego, przesłuchania świadków oraz kompletowanie opinii medycznej na temat poszkodowanego. — Zatrzymany migrant posiada obrażenia ciała, które powstały podczas tej dynamicznej sytuacji związanej z zatrzymaniem. Mężczyzna został opatrzony, została mu udzielona stosowna pomoc medyczna, następnie przetransportowano go do ośrodka dla cudzoziemców – przekazał rzecznik.

Informator o nagraniu zdarzenia: Nie jest korzystne dla żołnierza

Rozmówca Onetu z armii wypowiedział się na temat nagrania z incydentu. – Kluczowe jest nagranie z interwencji, które jest w posiadaniu prokuratury. Ono nie jest korzystne dla żołnierza. Widać na nim kiedy i z jakiej odległości strzelał do migranta oraz co zrobił później. Nie staję w obronie osoby, która nielegalnie przekroczyła granicę, ale moim zdaniem reakcja nie była adekwatna – podkreślało źródło portalu.

Poszkodowany został też sam żołnierz. Mjr Błażej Łukaszewski, rzecznik Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego „Podlasie” opowiedział krótko o jego stanie. — Agresywny migrant został zatrzymany przez Straż Graniczną, a żołnierzowi natychmiast udzielono pomocy medycznej i przetransportowano do szpitala – zapewnił. Ze względu na silnie opuchnięte oko, nie wykonuje on czynności na granicy.

Po stronie polskiego żołnierza stanął minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. „Żołnierze strzegący wschodniej granicy robią wszystko, codziennie narażając życie u zdrowie, by chronić Polskę przed nielegalnymi migrantami. Tak też było 10 lipca niedaleko Michałowa. Pod gradem kamieni i agresji obrońcy granic zrobili wszystko, by zatrzymać najeźdźców. Zrobili to skutecznie. Żołnierze, dziękujemy za waszą służbę!” – pisał na X.

Czytaj też:

Akcja migrantów przy granicy polsko-białoruskiej. Bulwersujące nagranieCzytaj też:

Idzie wojna? „Chodzi o to, żeby to nie Putin decydował o naszym strachu czy o planach emigracyjnych”