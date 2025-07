Wzywają do bojkotu polskiego festiwalu. W tle wojna Izraela z Palestyną

Aktywistom nie podoba się sponsor tytularny festiwalu BNP Paribas Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Wskazują na powiązania banku z izraelskim przemysłem zbrojeniowym i wzywają do bojkotu imprezy. O sprawie stało się na tyle głośno, że opisuje ją m.in. „Times of Israel”.

Wrocław. Aktywiści wzywają do bojkotu festiwalu filmowego

We wspólnym oświadczeniu kilku grup wspierających działania na rzecz wolnej Palestyny podkreśla się, że aktywiści rozumieją potrzebę finansowania kultury oraz instytucji artystycznych. „Natomiast w przypadku wydarzenia, które przez lata kreowało się na przestrzeń wrażliwości, etycznej refleksji i solidarności — obecność takiego partnera budzi poważne wątpliwości” – czytamy.

Pod tymi słowami podpisały się m.in. wrocławska Solidarnościówka, warszawski Kolektyw Kefija, Akademia dla Palestyny czy poznańskie Students for Justice in Palestine. Aktywiści powołali się na raporty organizacji pozarządowych 11.11.11. i FairFin z siedzibami w Brukseli, pokazujące inwestycje BNP Paribas w przemysł zbrojeniowy Izraela.

Z kolei specjalna sprawozdawczyni Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. sytuacji na okupowanych terytoriach palestyńskich Francesca Albanese 30 czerwca opublikowała tekst, w którym informowała o pożyczce BNP Paribas firmie Leonardo, dostarczającej Izraelowi broń i samolotu.

„Nie godzimy się na pozostawienie tej sprawy w ciszy, nie godzimy się na Wrocław wybrandowany logiem zbrodniarzy na każdym kroku, nie godzimy się na sponsorowanie sztuki krwawymi pieniędzmi” – piszą aktywiści, zapowiadając na 18 lipca protest we Wrocławiu.

Nowe Horyzonty odpowiadają propalestyńskim aktywistom

W odpowiedzi na protest aktywistów, na stronie festiwalu pojawił się komunikat. „Zaczniemy od sprawy oczywistej, ale najważniejszej, którą trzeba podkreślić na samym wstępie: jako organizatorzy festiwalu stanowczo potępiamy ludobójstwo dokonywane przez izraelskie wojsko w Strefie Gazy i wszelkie zbrodnie przeciwko ludzkości” – czytamy.

„Ten sprzeciw wpisany jest w samą tkankę festiwalu od początku jego istnienia, a dowody można odnaleźć w programie każdej edycji Nowych Horyzontów. Co roku — poprzez kino — oddajemy głos tym, którzy w jakiejś formie doświadczają prześladowań, przemocy czy cierpienia. Nie tylko prezentujemy filmy, ale organizujemy też spotkania z twórczyniami i twórcami lub dyskusje, żeby możliwie wnikliwie i w zniuansowany sposób zaprezentować poszczególne przypadki” – podkreślają organizatorzy.

„Wiemy, że z tym wiąże się odpowiedzialność przy innych elementach festiwalu, w tym w kwestii finansowania i partnerstw. Zdajemy sobie sprawę z tego, że w zglobalizowanym świecie istnieje sieć międzynarodowych powiązań, a podążając za nimi możemy dotrzeć do sytuacji, którą przytaczają autorzy wspomnianego na wstępie wpisu” – piszą dalej organizatorzy.

„Wiemy, że prędzej czy później dotrzemy też do hasła: »w świecie zdominowanym przez kapitalizm nie ma etycznej konsumpcji« i w większości przypadków ta międzynarodowa sieć powiązań może doprowadzić nas do przypadków wątpliwych lub nagannych etycznie. Wiemy też, że takie wytłumaczenie może być potraktowane jako droga na skróty, dlatego chcemy zwrócić uwagę na specyfikę konkretnego przypadku, w którym znajdujemy się jako organizatorzy festiwalu” – podkreślano.

Oświadczenie sponsora festiwalu, BNP Paribas

Swoje oświadczenie wydał też atakowany bank. „BNP Paribas stosuje rygorystyczne zasady — często bardziej surowe niż obowiązujące prawo — w odniesieniu do swoich zobowiązań, w szczególności w sektorze obronnym, i skrupulatnie przestrzega ram ustalonych przez państwa i instytucje międzynarodowe. Nie wyznaczamy kierunków polityki zagranicznej i nie zastępujemy instytucji państwowych” – możemy przeczytać.

„Jako instytucja finansowa uważnie śledząca rozwój wydarzeń na arenie międzynarodowej, bierzemy je pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. W związku z tym, w kontekście rosnącego znaczenia kwestii obronności w agendzie europejskiej i w NATO, również my uczestniczymy w finansowaniu tego sektora” – dodawano.

„Rozumiemy emocje, jakie mogą wywoływać te tematy. Jak zawsze, jesteśmy otwarci na pełen szacunku i przejrzysty dialog w tej sprawie, ponieważ wierzymy, że taka rozmowa pozwoli przywrócić właściwe postrzeganie faktów. Festiwal pozostaje przestrzenią kultury, różnorodności i wymiany. Dlatego też nadal będziemy wspierać to wydarzenie” – zapowiada BNP Paribas.

List do społeczności festiwalu Nowe Horyzonty

W środę 16 lipca pojawił się jeszcze jeden komunikat – list do społeczności festiwalowej. „Mając pełną świadomość odpowiedzialności, jaka ciąży na nas jako na organizatorach festiwalu także w kwestii partnerstw, poprosiliśmy BNP Paribas o pełną transparentność i zajęcie stanowiska. Nie możemy jednak pozwolić, by festiwal i jego zespół znalazły się w konflikcie pomiędzy środowiskiem pozarządowym a globalną firmą, w pozycji zakładnika — pod presją radykalnych żądań, które mogłyby zagrozić istnieniu samego wydarzenia, szczególnie tuż przed jego rozpoczęciem” – zwrócono uwagę.

Zauważono, że w programie festiwalu miały znaleźć się cztery filmy palestyńskie. Ostatecznie dwa z nich wycofano. „Szanujemy tę decyzję, choć ze smutkiem przyjmujemy, że tym samym głos Palestyńczyków został wyeliminowany z programu tegorocznego festiwalu, niezależnie od naszych prób, aby ten głos utrzymać” – podkreślono w liście.

„Na chwilę przed rozpoczęciem wydarzenia pojawiły się żądania zerwania tej współpracy. Wszelkie próby ich spełnienia i nagłe ruchy z naszej strony doprowadziłyby do odwołania festiwalu, a w dalszej perspektywie odbiłyby się znacząco na funkcjonowaniu całego Stowarzyszenia” – pisali dalej organizatorzy.

„Najważniejsza deklaracja, którą składamy w tym miejscu, to obietnica szczegółowej analizy wszelkich aspektów i oskarżeń oraz podjęcie rzetelnej decyzji o dalszej współpracy z Bankiem BNP Paribas po zakończeniu tegorocznej edycji festiwalu” – podsumowano.

Czytaj też:

Papież Leon XIV zaapelował o powstrzymanie wojny. „Niech dyplomacja uciszy broń”Czytaj też:

Greta Thunberg i selfie jacht. Komu służy morska eskapada słynnej aktywistki?