Bąkiewicz uderzył Tuska. „Wylądujesz pod jedną celą”

Rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Adama Bodnara informowała niedawno o ruchu, jaki wobec byłego prezesa Stowarzyszenia „Marsz Niepodległości”, a obecnie lidera Ruchu Obrony Granic, wykonała głowa państwa. Duda postanowił darować Bąkiewiczowi karę orzeczoną przez sąd ws. naruszenia nietykalności cielesnej aktywistki – znanej pod pseudonimem Babcia Kasia. Tym samym działacz uniknie kary ograniczenia wolności. „W postanowieniu prezydenta nie ma mowy o innych elementach orzeczonego wyroku takich jak obowiązek zapłaty nawiązki w wysokości 10 tys. zł na rzecz poszkodowanej, publiczne ogłoszenie treści wyroku czy zatarcie skazania, co oznacza to, że te sankcje pozostają w mocy” – informowała prok. Adamiak.

Kiedy doszło do tej sytuacji? W 2020 roku, podczas Strajku Kobiet. Bąkiewicz miał w trakcie demonstracji zrzucić ze schodów kościoła lewicową aktywistkę – Katarzynę Augustynek. W 2023 r. został ws. prawomocnie skazany.

„Wylądujesz pod jedną celą z Babcią Kasią”

Co na to premier Tusk? 15 lipca opublikował wpis na platformie X, którym nawiązał do decyzji Dudy. „Ułaskawienie Bąkiewicza przez prezydenta jest nie tylko skandalem w ludzkim, moralnym wymiarze – jest też politycznym sygnałem, że cała ta ekipa, razem z [Karolem – red.] Nawrockim, [Jarosławem] Kaczyńskim i [Grzegorzem] Braunem nie cofnie się przed niczym, byle odzyskać władzę. Czas, aby wszyscy to zrozumieli” – zwrócił się do internautów.

Działacz związany ze środowiskiem narodowców odpowiedział szefowi rządu w komentarzu. „Nie wysilaj się. Już niedługo wylądujesz pod jedną celą z Babcią Kasią” – czytamy. Zwrócił się do Tuska także w kolejnym wpisie. „Herr Tusk, dobra wiadomość jest taka, że już za chwilę, dosłownie za chwilę, was nie będzie komu ułaskawić. Wtedy zatriumfuje sprawiedliwość” – podsumował.

twitter

Czytaj też:

Rząd ma szansę na sukces. „Przeprosić, oddać zrabowane pieniądze. Lepszej okazji nie będzie”

Czytaj też:

Mniej religii w szkołach. Polacy zabrali głos