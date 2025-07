Mniej religii w szkołach. Polacy zabrali głos

Portal Opinia24 opublikował najnowszy sondaż dotyczący podejścia Polaków do lekcji religii w szkołach. Ankietowanych zapytano, czy powinno się ograniczyć liczbę godzin katechezy do jednej tygodniowo.

Jedna godzina religii w szkołach. Większość Polaków „za”

Z tym stwierdzeniem zgadza się ponad połowa respondentów. 35 proc. wybrało „zdecydowanie się zgadzam”, a kolejne 19 proc wskazało „raczej się zgadzam”, co w sumie dało wynik 54 proc.



Z ograniczeniem liczby godzin religii nie zgadza się z kolei 28 proc. badanych. 16 proc. ankietowanych wybrało opcję „zdecydowanie się nie zgadzam”, a pozostałe 12 proc. – „raczej się nie zgadzam”.

W badanej kwestii zdania nie miało 18 proc. respondentów.

Zmiany w szkołach częściej popierają kobiety, z których 39 proc. wyraziło zdecydowane poparcie dla reformy. Wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł 31 proc.



Analiza danych wskazuje, że za ograniczeniem liczby godzin katechezy w szkołach częściej opowiadają się osoby z wyższym wykształceniem (42 proc.) niż z podstawowym (30 proc.).

Mniej katechezy w szkołach. Wyborcy KO „za”, wyborcy PiS – „przeciw”

Zdecydowaną różnicę w poglądzie na tę kwestię widać również wśród osób z różnych strony politycznego sporu. Ograniczenie liczby godzin religii zdecydowanie popierają wyborcy Koalicji Obywatelskiej – 67 proc. z nich wybrało taką odpowiedź.

Zdecydowanie przeciwni takim zmianom jest z kolei 37 proc. zwolenników Prawa i Sprawiedliwości. Odpowiedź „zdecydowanie zgadzam się” wybrało 14 proc. wyborców PiS. Wyborcy Konfederacji nie są jednomyślni. Zmiany zdecydowanie popiera 25 proc. z nich, a kolejne 20 proc. raczej się zgadza z reformą. Zdecydowanie przeciw jest 30 proc. wyborców Konfederacji, a raczej przeciw – 15 proc.

Badanie zostało zrealizowane w terminie 7-9 lipca 2025 roku na reprezentatywnej próbie 1 003 mieszkańców Polski w wieku co najmniej 18 lat. Zastosowano technikę mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo (CATI) oraz wywiady internetowe (CAWI). Wszystkie wyniki przedstawiono w wartościach procentowych, zaokrąglonych do liczb całkowitych, co może powodować, że sumy czasami nie osiągają dokładnie 100 proc.

