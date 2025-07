Rekonstrukcja rządu stanie się faktem. Szłapka ujawnia godzinę

Przypomnijmy, że pierwotnie decyzje w sprawie zmian w składzie Rady Ministrów miały zapaść w połowie lipca, jednak – na prośbę marszałka Sejmu Szymona Hołowni – termin został przesunięty. Finalne rozstrzygnięcia mają zostać podjęte podczas czterodniowych obrad Sejmu, które rozpoczną się 22 lipca i potrwają do 25 lipca.

Premier zamierza przedstawić zmodyfikowany skład rządu w środę, 23 lipca. Jak wynika z informacji podanych przez Adama Szłapkę, ogłoszenie ma nastąpić o godzinie 10.

Posłanka Aleksandra Gajewska, wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej potwierdziła wcześniej, że planowana rekonstrukcja nie ograniczy się wyłącznie do roszad personalnych. Będzie to również moment symbolicznego rozpoczęcia nowego etapu funkcjonowania rządu.

Według informacji uzyskanych przez „Fakty” TVN, struktura rządu ma ulec odchudzeniu, pojawią się także nowe ministerstwa. Każdy z członków gabinetu ma otrzymać konkretne zadania i konkretne cele do realizacji.

Mniej ministrów, nowe priorytety

Michał Tracz z redakcji „Faktów” TVN24 relacjonował, że „ministrowie mają ostro wziąć się do roboty”. – Nowy skład, pomniejszony, nowe resorty – mówił dziennikarz.

Jeszcze dziś, o godzinie 18 spotkają się liderzy koalicji, którzy debatować mają na temat najważniejszych kwestii w sprawie podziału stanowisk. Miejscem spotkania będzie willa premiera przy ulicy Parkowej w Warszawie.

Z informacji dziennikarzy Polsat News wynika, że nadchodząca rekonstrukcja rządu obejmie przede wszystkim zakończenie pracy przez kilku ministrów oraz połączenie poszczególnych resortów.

Rekonstrukcja rządu za pasem. Sikorski wicepremierem?

Według nieoficjalnych informacji premier Donald Tusk planuje powołać nowego wicepremiera z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Z ustaleń TVN24 wynika, że jednym z kandydatów na to stanowisko ma być Radosław Sikorski.

Doniesienia na ten temat skomentował Bartosz Michalski, redaktor zarządzający Wprost.pl.

We wpisie na portalu X stwierdził, że jeśli informacje się potwierdzą, będzie to dobry ruch premiera Tuska. Zaznacza jednocześnie, że jeżeli będzie to największa ze zmian, to zasługuje ona na miano kosmetycznej.

„Pudrowanie politycznego trupa, jakim staje się powoli koalicja rządząca. Będzie to strawne tylko dla najtwardszego elektoratu KO” – ocenił dziennikarz.

