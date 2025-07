NA ŻYWO: Sensacyjne zmiany w rządzie Tuska

7:01 Zmiany mają również objąć Ministerstwo Zdrowia. Izabelę Leszczynę ma zastąpić Jolanta Sobierańska-Grenda, aktualna szefowa zarządu Szpitali Pomorskich oraz menedżerka z doświadczeniem w zarządzaniu szpitalami



Nowa twarz w rządzie Tuska. To ona ma pokierować resortem zdrowia 6:58 MSWiA ma zostać podzielone - Tomasz Siemoniak pozostanie ministrem-koordynatorem służb specjalnych. Z kolei pracami resortu spraw wewnętrznych ma pokierować Marcin Kierwiński 6:48 Stanowisko kolejnego wicepremiera ma również trafić do Polski 2050. W Radiu Zet mówiła o tym Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która jest najbardziej prawdopodobną kandydatką do objęcia tego stanowiska. To właśnie ta polityczka ma także stanąć na czele superresortu, który miałby obejmować kwestie związane z budową mieszkań. 6:40 „Fakty” TVN oraz „Gazeta Wyborcza” ustaliły nieoficjalnie, że Radosław Sikorski ma zostać wicepremierem. Ta kandydatura miała zostać zatwierdzona podczas spotkania liderów koalicji, które odbyło się w poniedziałkowy wieczór (21 lipca). 6:35 Osłabiona ma także zostać Paulina Henning-Kloska. Nadzór nad energetyką ma przejąć Miłosz Motyka, który będzie ministrem w nowym resorcie energii. Zlikwidowany ma zostać także resort przemysłu, którym kierowała Marzena Czarnecka. 6:31 Według „Gazety Wyborczej” stanowisko ministra sprawiedliwości ma stracić Adam Bodnar. Nowym ministrem ma zostać Waldemar Żurek, jeden z sędziów, który za rządów PiS mierzył się z ogromną falą krytyki oraz represjami



„Sędzia o żelaznym charakterze”. To on ma zastąpić Adama Bodnara 6:18 Swoją dymisję potwierdził już Sławomir Nitras



Ten minister traci stanowisko. Potwierdza dymisję 6:12 Według nieoficjalnych doniesień w rządzie szykują się ogromne przetasowania. Donald Tusk ma się pożegnać z kluczowymi ministrami



Dziś rekonstrukcja rządu. Nadchodzą spore zmiany w rządzie 6:08 Zapowiadana od wielu tygodni rekonstrukcja rządu w końcu stanie się faktem. O godzinie 10:00 Donald Tusk przedstawi szczegółowe zmiany w swoim gabinecie

Po wielu tygodniach koalicyjnych ustaleń i medialnych spekulacji rekonstrukcja rządu zostanie oficjalnie przeprowadzona. W środę 23 lipca Donald Tusk oficjalnie ogłosi, którzy ministrowie stracą stanowiska.

– Rekonstrukcja jest ważna nie tylko dla realizacji obietnic i całego bytu koalicji rządzącej, ale również dla tego, czy premier jest premierem przez wielkie "P" i liderem, czy niestety będzie tylko osobą, która dokończy wypełnianie misji – komentowała dr Anna Materska-Sosnowska w rozmowie z TOK FM.

Sensacyjne zmiany w rządzie Tuska

Według nieoficjalnych doniesień Radę Ministrów czeka prawdziwa rewolucja. Przetasowania mają dotyczyć nawet kluczowych ministrów, których nazwiska do tej pory nie pojawiały się na potencjalnej liście tych, których może objąć rekonstrukcja.

Część ministrów zostanie zdymisjonowana, ponieważ ich resorty przestaną istnieć. Donald Tusk chce utworzyć kilka superresortów, które mają się zajmować kluczowymi obszarami takimi jak gospodarka, przemysł czy energetyka.

Rekonstrukcja rządu. Czterech wicepremierów

Donald Tusk ma mieć również dwóch nowych zastępców. „Fakty” TVN oraz „Gazeta Wyborcza” ustaliły nieoficjalnie, że Radosław Sikorski ma zostać wicepremierem. Ta kandydatura miała zostać zatwierdzona podczas spotkania liderów koalicji, które odbyło się w poniedziałkowy wieczór (21 lipca).

Liderzy koalicji mieli ustalić, że w listopadzie stanowisko wicepremiera trafi również do Polski 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, która jest najbardziej prawdopodobną kandydatką do objęcia tego stanowiska potwierdziła te ustalenia w Radiu Zet.

Tym samym od listopada w rządzie Donalda Tuska ma być czterech wicepremierów — Radosław Sikorski (KO), Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL), Krzysztof Gawkowski (Lewica) oraz polityk wybrany przez Polskę 2050 (najpewniej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz).

