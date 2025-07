Nawrocki rozmawiał z Hołownią. Zapowiada projekty ustaw

Karol Nawrocki z Szymonem Hołownią rozmawiał w jego gabinecie. Jak zaznaczała Wirtualna Polska, spotkanie ono nieoficjalny charakter i trwało niecałą godzinę. Od razu po nim prezydent elekt został zagadnięty przez dziennikarzy i odpowiedział na kilka pytań.

Karol Nawrocki rozmawiał z Szymonem Hołownią

Nawrocki nie krył, że rozmowa z marszałkiem Sejmu dotyczyła głównie zaprzysiężenia na prezydenta, które zaplanowano na 6 sierpnia. Zdradził jednak, że tematów było więcej i krótko przedstawił kilka z nich.

– Dotyczyło też moich inicjatyw ustawodawczych. To będzie aktywna prezydentura, moje inicjatywy będą trafiały do marszałka Sejmu. Dyskusja dotyczyła też nowej ustawy medialnej, wokół której, mam nadzieję, będę miał okazję pracować z panem marszałkiem i całym parlamentem – wyjawił polityk.

Nawrocki o ustawach, które zamierza złożyć

Jak podkreślał Nawrocki, spotkanie było „bardzo udane”. Zapowiadał, że pierwsze ustawy wychodzące z Pałacu Prezydenckiego wylądują na biurku marszałka w niedługim czasie. — Już w sierpniu wyjdę z inicjatywami ustawodawczymi, ale będzie to pewien kilkumiesięczny cykl konkretnych propozycji – zaznaczał.

– Będzie to ustawa dotycząca CPK, w pierwszym miesiącu zajmę się także realizacjami rolnymi, rozpocznę realizacja kontraktu podatkowego – zdradzał. Podkreślał przy tym, że planuje realizować swój program z kampanii wyborczej.

Dopytywany o spotkanie z szefem rządu, Nawrocki odpowiedział ostro. — Nie spieszę się do spotkania z Donaldem Tuskiem, bo konsekwentnie uznaję go za najgorszego premiera po 1989 roku – stwierdzał. Dodawał jednak, że wyborcy oczekują współpracy na szczytach władzy, więc do spotkania pewnie dojdzie.

