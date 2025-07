Duda zaniepokojony słowami Hołowni. Rozważa zawiadomienie do prokuratury

Prezydent Andrzej Duda z niepokojem przyjął słowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który w piątkowym wywiadzie dla Polsat News ujawnił, że namawiano go do opóźnienia zaprzysiężenia Karola Nawrockiego, co określił jako próbę "zamachu stanu". Jak poinformował prezydencki doradca Łukasz Rzepecki, w reakcji na tę wypowiedź prezydent planuje spotkanie z Hołownią — do którego ma dojść w okolicach piątku.

Andrzej Duda zaniepokojony słowami Szymona Hołowni

– Andrzeja Dudę bardzo zaniepokoiły słowa marszałka Hołowni – powiedział Rzepecki w poniedziałkowym odcinku "Expressu Wieczornego" na YouTube.

Według doradcy prezydenta, spotkanie miało odbyć się wcześniej, jednak przeszkodziły w nim prywatne zobowiązania marszałka Sejmu.

– W okolicach piątku to spotkanie się odbędzie. I też nie wykluczałbym zawiadomienia ze strony czy to Kancelarii Prezydenta, czy samego pana prezydenta Andrzeja Dudy po rozmowie z panem marszałkiem Szymonem Hołownią – dodał Rzepecki, odnosząc się do wypowiedzi Hołowni.

Hołownia mówi o naciskach. Prezydent może zareagować

W piątkowym wywiadzie dla Polsat News marszałek Szymon Hołownia ujawnił, że po wyborach prezydenckich otrzymywał sugestie, by wstrzymać zaprzysiężenie Karola Nawrockiego, co miałoby oznaczać – jak sam to ujął – "zamach stanu".

– Wielokrotnie sugerowano mi, żebym opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta RP – powiedział Hołownia. Dodał, że za tymi apelami stali ludzie, którym „nie podobał się wynik wyborów prezydenckich”.

To właśnie te słowa wywołały reakcję ze strony Pałacu Prezydenckiego. Niewykluczone, że po piątkowym spotkaniu prezydent Duda zdecyduje się na złożenie zawiadomienia do prokuratury.

Czy namawianie do utrudnienia zaprzysiężenia może być kwalifikowane jako zamach stanu?

– W mojej ocenie to już wypełnia znamiona przygotowania do zamachu stanu. Wyjątkowo, w niektórych sytuacjach, ustawodawca penalizuje nam przygotowanie do popełnienia przestępstwa. Wprost w treści przepisu musi wskazać, że jest to karalne. W mojej ocenie podejmowanie rozmów z osobami, które miałyby uczestniczyć w docelowym zamachu stanu, jest już przygotowaniem do tego zamachu stanu. Jest to zatem czyn karalny – wyjaśniał adwokat Arkadiusz Szymański na łamach „Wprost”

Czytaj też:

„Jak z dziećmi”. Tusk zareagował na słowa Hołowni o zamachu stanuCzytaj też:

Słowa Hołowni będą miały konsekwencje? Jest zawiadomienie do prokuratury