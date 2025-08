Ochłodzenie, a potem upały. Czeka nas wyśmienity weekend

We wtorek w dzień zachmurzenie na południowym wschodzie Polski będzie małe i umiarkowane, a na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo w centrum również rozpogodzenia. Od północnego zachodu i zachodu w stronę centrum będą postępować opady deszczu, przejściowo o umiarkowanym natężeniu. Możliwe tam będą również punktowe burze.

Pogoda na wtorek

Prognozowana wysokość opadów deszczu w pasie od Warmii przez Kujawy i Wielkopolskę po Ziemię Lubuską i Dolny Śląsk wyniesie od 10 mm do 20 mm. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 stopni Celsjusza, przez 21 kresek na północnym zachodzie, ok. 23 st. C. w centrum, do 25, 27 stopni Celsjusza na południowym wschodzie.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie, północy i w centrum okresami dość silny i porywisty, miejscami oraz w czasie burz w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w Sudetach porywy wiatru mogą osiągać do 70 km/h.

Prognoza pogody na środę

W środę w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, ale pod wieczór miejscami się rozpogodzi. Miejscami, głównie na północy i początkowo na południowym wschodzie, przelotne opady deszczu; na wybrzeżu możliwe będą również burze. Spodziewana suma opadów deszczu miejscami wyniesie na wybrzeżu ok. 10 mm.

Termometry pokażą maksymalnie od 18 do 22 kresek, chłodniej będzie lokalnie w rejonach podgórskich, ok. 17 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu dość silny i silny, do 50 km/h i w porywach do 75 km/h, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach może osiągać do 55 km/h.

W czwartek chłodno potem tylko cieplej

W czwartek słupki rtęci pokażą od 20 do 25 stopni Celsjusza, chłodniej będzie lokalnie w rejonach podgórskich Karpat, ok. 19 kresek. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, na północnym wschodzie przejściowo porywisty, przeważnie południowo-zachodni i zachodni.

Cieplej będzie w piątek. Temperatura maksymalnie wyniesie od 21 st. C., przez 25, 26 stopni Celsjusza na północy, do 29 kresek na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, lokalnie w rejonach podgórskich porywisty, z kierunków zachodnich, tylko na wybrzeżu północny.

Upały w sobotę

Jeszcze cieplej będzie w sobotę. Temperatura maksymalna wyniesie od 23 st. C., przez 26, 29 stopni Celsjusza na północy i północnym zachodzie, do 32 kresek na pozostałym obszarze kraju. Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, lokalnie w rejonach podgórskich porywisty, z kierunków zachodnich, tylko na wybrzeżu północny.

