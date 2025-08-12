MEN szykuje przełom w szkołach. Koniec z lekcjami po 45 minut

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowuje nowy plan dla uczniów. Po kilku latach przerwy do szkół podstawowych ma wrócić przyroda. Przedmiot ten ma być nauczany w klasach IV-VI, jednak w zupełnie innej formie.
MEN szykuje rewolucję w szkołach. Koniec z lekcjami po 45 minut
Zamiast klasycznych lekcji trwających po 45 minut każda, dzieci mają mieć specjalne, trzygodzinne bloki. – Wydłużony czas ma pozwolić na przeprowadzanie doświadczeń, zajęć w terenie oraz tworzenie projektów edukacyjnych – tłumaczyła w rozmowie z Polskim Radiem Katarzyna Lubnauer.
Wiceministra edukacji podkreśliła, że MEN inspirowało się systemami edukacyjnymi, które obowiązują m.in. w Irlandii oraz Australii, gdzie nauka przyrody opiera się na badaniach terenowych i pracy zespołowej.
Dodatkowo, nauczyciele mieliby również organizować dla uczniów tzw. tydzień projektowy, podczas którego dzieci pracowałyby w grupach. Współpraca nie odbywałaby się tylko w ramach jednej klasy, ale również między klasami oraz między rocznikami.
Nowy pomysł MEN. Związkowcy niezadowoleni
Nowe rozwiązanie miałoby wejść w życie od września 2026 roku. Na pomysł MEN z dystansem patrzy Związek Nauczycielstwa Polskiego. Według związkowców zastąpienie oddzielnych lekcji biologii, chemii, geografii, a nawet fizyki jednym przedmiotem może doprowadzić do redukcji etatów, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach.
Przedstawiciele ZNP dodają, że w wielu małych szkołach łączenie etatów oraz godzin może być niewykonalne. Wskazują również na fakt, że po pandemii koronawirusa w wielu placówkach edukacyjnych pracownie chemiczne zostały zlikwidowane, przez co przeprowadzenie eksperymentów, o których wspomina resort, może być mocno utrudnione.
MEN wprowadz wielką reformę edukacji
Zmiany w organizacji zajęć przyrody to część szerszej reformy edukacji „Reforma26. Kompas Jutra”. Do jej opracowania MEN zaangażował blisko 200 ekspertów i tysiące nauczycieli z całej Polski.
Resort tłumaczy, że „celem zmian jest lepsze przygotowanie do życia w zmieniającym się świecie oraz położenie nacisku na kształtowanie sprawczości, która w dorosłym życiu pomoże osiągać sukcesy”.
Czytaj też:
MEN zabrało głos ws. zmian w kanonie lektur. Stanowcza reakcja NowackiejCzytaj też:
Kolejny pomysł MEN, na celowniku edukacja chłopców. „Wiele do zrobienia”