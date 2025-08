MEN zabrało głos ws. zmian w kanonie lektur. Stanowcza reakcja Nowackiej

Polityk Prawa i Sprawiedliwości, były premier Mateusz Morawiecki, zarzucał na X resortowi Barbary Nowackiej w kontekście plotek o zmianach na liście obowiązkowych lektur szkolnych, że MEN chce „systemowo odmóżdżać” młodych ludzi. 4 sierpnia Adam Szłapka zapewniał, że żadne modyfikacje w tym obszarze nie zostaną wprowadzone przez ministerstwo edukacji. Nowacka potwierdziła te informacje. „Co się zmienia w kanonie lektur? Nic” – ucięła spekulacje (swój komentarz ws. umieściła na X).

MEN przesłał też oświadczenie do Polskiej Agencji Prasowej. „Nie jest prawdą, że eksperci wśród swoich recenzowanych propozycji postulują likwidację obowiązkowości lektur lub całych list lektur, włącznie z kanonem polskiej literatury” – wskazywał resort Nowackiej. Oznacza to, że nastolatkowie zapoznają się w całości z dziełami takimi jak: „Dziady cz. II” Adama Mickiewicza, „Zemsta” Aleksandra Fredry, a na późniejszym etapie nauki także m.in. z: „Weselem” Stanisława Wyspiańskiego, „Lalką” Bolesława Prusa, „Zbrodnią i karą” Fiodora Dostojewskiego czy „Przedwiośniem” Stefana Żeromskiego.

A co z nowym przedmiotem, który traktuje o zdrowiu? Od września wejdzie on do szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i pojawi się w szkołach ponadpodstawowych. Będzie nieobowiązkowy. 5 sierpnia na sejmowej sali plenarnej głos ws. zabrała sekretarz stanu w MEN.

Wystąpienie wiceszefowej MEN w Sejmie. Mówiła o edukacji zdrowotnej i zakazie korzystania ze smartfonów przez uczniów. „Szkoły będą miały autonomię”

– Już od września uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach z edukacji zdrowotnej. Jednym z jej filarów będzie tematyka związana z bezpiecznym korzystaniem z Internetu oraz profilaktyką uzależnień. W ramach tych zajęć uczniowie poznają zasady higieny cyfrowej i nauczą się, jak bezpiecznie korzystać z nowych technologii – mówiła Paulina Piechna-Więckiewicz, która pełni funkcję pełnomocniczki ministry edukacji ds. zdrowia psychicznego uczniów.

Wiceszefowa resortu wzięła też na tapet gorący temat – używania smartfonów w szkołach. – Projekt nowelizacji prawa oświatowego zakłada, że kwestia korzystania z telefonów w szkołach pozostanie w gestii samych placówek – z możliwością wprowadzenia całkowitego zakazu. Szkoły będą miały w tym zakresie autonomię – zapowiedziała.

