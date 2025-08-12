Ilu cudzoziemców pracuje w Polsce? Poznaliśmy najnowsze dane GUS

Jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej GUS, w ostatnim dniu lutego 2025 roku pracę w Polsce wykonywało 1057,4 tys. cudzoziemców, czyli o 5,3 proc. więcej niż w lutym 2024 roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ich liczba zwiększyła się z kolei o 1,2 proc.

Ilu cudzoziemców pracuje w Polsce?

W analizowanej populacji cudzoziemców większość stanowili mężczyźni. Ich udział wyniósł 59,8 proc. i było to o 0,3 p. proc. więcej niż w lutym 2024 roku. i 0,1 p. proc. więcej niż miesiąc wcześniej.

W stosunku do lutego 2024 roku, wśród cudzoziemców wykonujących pracę zwiększyła się zarówno liczba kobiet, jak i mężczyzn – odpowiednio o 4,4 proc. i 5,8 proc. W porównaniu z 31 stycznia 2025 roku liczba kobiet zwiększyła się o 0,9 proc., a liczba mężczyzn o 1,4 proc..

Warto jednak zaznaczyć, że od danych za styczeń 2025 roku zbiorowość wykonujących pracę obejmuje również właścicieli, współwłaścicieli i dzierżawców gospodarstw indywidualnych w rolnictwie, łącznie z pomagającymi członkami ich rodzin, w tym cudzoziemców.

Obywatele Ukrainy dominują wśród pracujących obcokrajowców

Największą grupą obcokrajowców pracujących w Polsce byli oczywiście obywatele Ukrainy. Oficjalne statystyki mówią o 708,9 tys. osób, czyli o 2,7 proc. więcej niż w tym samym miesiącu poprzedniego roku oraz więcej o 1,0 proc. niż w styczniu 2025 roku.

Ukraińcy stanowili przy tym 67,0 proc. ogólnej liczby cudzoziemców podejmujących pracę w Polsce. Ich udział zmniejszył się względem lutego 2024 roku o 1,7 pkt. proc. oraz 0,2 pkt. proc. w porównaniu ze styczniem 2025 roku.

