Wymowny wpis Tuska. „Scenariusz organizowany przez obcych agentów”

„Zbliża się rozstrzygnięcie w wojnie ukraińskiej, więc Rosja robi wszystko, by skłócić Kijów z Warszawą. Antypolskie gesty Ukraińców i nakręcanie antyukraińskich nastrojów w Polsce to scenariusz Władimira Putina, organizowany przez obcych agentów i miejscowych idiotów. Zawsze tych samych” – brzmią ostre słowa szefa rządu. Wpis opublikowany został 12 sierpnia nad ranem.

Odnosi się on do koncertu białoruskiego rapera, zagorzałego krytyka Aleksandra Łukaszenki, którego twórczość cieszy się niezwykłą popularnością. Jego koncert w stolicy, na największym polskim stadionie, wyprzedał się w kilka minut po uruchomieniu oferty – pisze portal Onet.

Podczas wydarzenia nie brakowało ekscesów.

Incydent z czerwono-czarną flagą. Zatrzymano ponad 100 osób

Publiczność, która znajdowała się m.in. na płycie stadionowej, zachowywała się niezwykle agresywnie, a ochrona z trudem radziła sobie z zapanowaniem nad tłumem. Media opisywały przypadki ludzi, którzy przeskakiwali przez barierki, by przedostać się pod scenę.

Dariusz Matecki – poseł Prawa i Sprawiedliwości – nagłośnił incydent pojawienia się na koncercie flagi czarno-czerwonej – symbolu Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Zapowiedział też, że skieruje do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienie w tej sprawie.

Serwis belsat.eu podaje, że w przerwie koncertu raper zaapelował o pokój w Ukrainie i dobre stosunki państw – Polski i Białorusi.

TVN24 podaje, że w wydarzeniu wzięło udział 70 tysięcy osób. Jak przekazała stacja, powołując się na dane policji, w dniu koncertu zatrzymano 109 osób (chodzi o wykroczenia i przestępstwa – m.in. znajdowanie się w posiadaniu narkotyków). Służby wypisały uczestnikom ok. 50 mandatów na kwotę przekraczającą 11 tys. złotych.

Sprawą flagi zajmą się organy ścigania

Policja potwierdziła także pojawienie się zabronionych symboli na koncercie, które mogą zostać uznane za propagowanie ustroju totalitarnego, jednak sprawę wyjaśnić ma prokuratura.

