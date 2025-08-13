Polka poprosiła o pomoc dla córki. Zainterweniowały niemieckie służby

Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach (woj. śląskie) w środę 6 sierpnia otrzymał zgłoszenie od zaniepokojonej kobiety, że jej córka przebywająca w Niemczech najprawdopodobniej padła ofiarą przemocy domowej. Poszkodowana mogła również potrzebować natychmiastowej pomocy.

Świętochłowiccy policjanci dzięki ścisłej współpracy z niemieckimi funkcjonariuszami oraz Sekcją Międzynarodowej Współpracy Policji w Świecku Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim ustalili adres interwencji i udali się na miejsce zdarzenia.

Świętochłowice. Zgłosiła, że jej córka w Niemczech padła ofiarą przemocy domowej

Obawy matki co do jej córki się potwierdziły. Ofiara miała obrażenia ciała, w tym siniaki, które były widoczne na twarzy. W związku ze sprawą zatrzymano mężczyznę, który będzie odpowiadał przed niemieckim wymiarem sprawiedliwości.

Policja przypomina, że w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia, bez względu na to czy w Polsce, czy poza granicami naszego kraju, należy od razu poinformować służby mundurowe, ponieważ współpraca i szybkie przekazanie informacji mogą uratować czyjeś życie.

39-latek przetrzymywał i groził partnerce w Niemczech. Polka uratowana dzięki wzorowej współpracy

O sprawie informują również niemieckie media. Jak donosi „Braunschweiger Zeitung” do zdarzenia doszło w Brunszwiku, a sama interwencja miała miejsce w czwartek około godziny 13. Funkcjonariusze siłą weszli do mieszkania pary. 28-latka była przetrzymywana i jej grożono.

Kobieta została objęta opieką policji, a 39-latek tymczasowo aresztowany. Mężczyzną zwolniono w piątek po zakończeniu szeroko zakrojonych działań policyjnych. Decyzja była konsultowana z prokuratorem i sędzią sądu rejonowego. Wobec 39-latka toczy się dochodzenie w kilku postępowaniach karnych.

