Sharenting słusznym kierunkiem? Polacy zabrali głos. Sondaż dla „Wprost”

Aniela Woźniakowska to kontrowersyjna osobowość internetowa, która ponownie zaistniała w ogólnopolskich mediach. W przeszłości występowała pod pseudonimem SexMasterka i publikowała filmy poświęcone seksowi, edukacji seksualnej, itp. W 2019 roku zmieniła pseudonim na Lil Masti, pod którym brała udział m.in. na galach freak fightów.

Lil Masti. Kontrowersyjna fundacja powołana do życia

W lipcu zasłynęła kontrowersyjną decyzją. Celebrytka pochwaliła się założeniem fundacji, której celem ma byćpropagowanie publikowania w sieci wizerunków dzieci.

„Niech nasza fundacja jest symbolem zmiany! Razem możemy stworzyć bezpieczniejsze i bardziej wspierające środowisko dla naszych dzieci” – napisała Woźniakowska.

Zostało to mocno skrytykowane w internecie. Do pomysłu odniosło się biuro rzecznika praw dziecka słowami rzeczniczki prasowej Pauliny Nowosielskiej, która przypomniała, że „wizerunek dziecka to nie tylko zdjęcie lub nagranie”.

Wizerunek dzieci w sieci – tak czy nie? Sondaż dla „Wprost”

Z racji, że jest to głośny w przestrzeni publicznej temat, poprosiliśmy pracownię SW Research o przeprowadzenie sondażu.

Na pytanie „czy uważasz za słuszne i bezpieczne udostępnianie wizerunku dzieci w internecie?” aż 77,4 proc. ankietowanych odpowiedziało przecząco. 14,3 proc. nie ma zdania na ten temat, a 8,2 proc. nie widzi w takim działaniu nic złego.

Jak głosy podzieliły się pomiędzy płciami? 81,3 proc. kobiet wybrało odpowiedź „nie”. Nieco mniej, bo 73,1 proc. mężczyzn zaznaczyło tę samą opcję.