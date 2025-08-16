Zderzenie tramwajów w Toruniu. Trwa akcja służb

Do niebezpiecznego wypadku doszło w sobotę 16 sierpnia około godziny 10:40. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że przy ulicy Józefa Ignacego Kraszewskiego na Osiedlu Młodych zderzyły się tramwaje. Na tył tramwaju nr 4 najechał tramwaj nr 5.

Toruń. Zderzenie tramwajów. Wśród poszkodowanych są dzieci

Na miejscu trwa akcja służb, w której udział biorą m.in. trzy zastępy straży pożarnej. Przemysław Baniecki, rzecznik prasowy toruńskiej straży poinformował, że w wyniku zdarzenia poszkodowanych zostało 12 osób. Wśród osób, które ucierpiały, jest czworo dzieci. Z kolei portal Oto Toruń podał, że bilans wypadku to 14 osób rannych, w tym troje dzieci.

– To właśnie dzieci w pierwszej kolejności zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu były cztery karetki. My jako straż nie informujemy o stanie medycznym tych osób – tłumaczył przedstawiciel strażaków w rozmowie z TVP Info.

Toruń. Niebezpieczny wypadek z udziałem tramwajów

Toruńskie służby nie ustaliły na razie, w jakich okolicznościach doszło do wypadku. Na chwilę obecną dlaczego motorniczy tramwaju nr 4 nie wyhamował przed poprzedzającym go pojazdem.

Mieszkańcy Torunia muszą się liczyć z utrudnieniami. Urząd Miasta poinformował, że w związku ze zderzeniem tramwajów, na trasie Motoarena – Aleja Solidarności została wprowadzona autobusowa komunikacja zastępcza.

