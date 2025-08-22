Początek jesieni nie będzie przyjemny. Temperatury mocno spadną

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy zaprezentował wizualizację danych pogodowych, które obejmują kolejno pięć następujących po sobie tygodni 2025 roku.

Prognoza na kolejne dni nie jest zachwycająca – zimne powietrze z dalekiej północy ochłodzi temperaturę, więc ten weekend (22 i 23 sierpnia) będzie stosunkowo „zimny”. Kolejny będzie znacznie przyjemniejszy – termometry wskażą nawet okolice 30 stopni Celsjusza. To idealne zakończenie lata, warto więc trochę czasu w sobotę i niedzielę (30 i 31 sierpnia) spędzić na świeżym powietrzu – pod bezchmurnym niebem, w towarzystwie promieni słonecznych. To może być ostatni na to moment.

Idzie koniec wakacji, a także astronomiczny (a nie meteorologiczny) koniec lata. To oznacza jedno – jesień. Pora roku, która przez jednych jest uwielbiana, a przez innych znienawidzona, będzie istnym preludium do zimy.

Długoterminowa prognoza pogody według IMGW. Jaki będzie początek jesieni?

Eksperci z IMGW swoje przewidywania opublikowali 21 sierpnia. Synoptycy bazują na danych European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (czyli Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody). Zajrzyjmy więc w przyszłość.

W tym momencie mamy 34. tydzień roku. W 35. temperatura w kraju oscylowała będzie wokół 20-23 stopni Celsjusza. Na północy i południu, czyli w rejonach podgórskich i nad morzem – będzie to 18-19 st. Celsjusza. W 36. tyg. otrzymamy zaś 20-22℃, wyłączając północ i dalekie południe, gdzie spodziewać należy się 18-19℃. Siedem dni później – 37. tydz. – to natomiast 20-21℃. Jeśli chodzi o północ –18-19℃, natomiast południe – 17℃.

Kolejny - 38. – tydzień to już zaledwie 18-20℃. Na południu temp. spadnie do 16℃, a na północy spodziewać można się ok. 17-18℃. Ostatni, 39. tydzień – będący jednocześnie początkiem jesieni – da nam znaczne ochłodzenie – 17-18℃ w głębi kraju, 16℃ na północy i tylko 14℃ na dalekim południu.

Widać więc wyraźny spadek wartości temperaturowych – od trzech do nawet sześciu stopni, w zależności od regionu Polski, w ciągu zaledwie czterech tyg.

