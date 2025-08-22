Koniec lata? „Arktyczne powietrze” mknie do Polski

22 sierpnia rano, w południowo-wschodnich powiatach Podkarpacia, obowiązywały ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia. W tamtych rejonach mieszkańcy Polski spodziewać mogli się burz, którym towarzyszyły silne opadu deszczu. Termometry w całym kraju pokazują sporo niższą temperaturę niż w ubiegłym – 33- tygodniu 2025 roku, podczas którego doświadczyliśmy namiastki afrykańskich upałów.

W piątek temperatury w ciągu dnia oscylowały średnio wokół 19-23 st. Celsjusza. W sobotę (23 sierpnia) sytuacja ulegnie pogorszeniu – spadną one do ok. 16-20℃. Mniej więcej taka sama sytuacja pogodowa czeka nas w niedzielę (24 sierpnia) – termometry wskażą ok. 17-21℃ – czytamy w serwisie pogodowym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z każdym kolejnym dniem kolejnego – 35. tygodnia – będzie jednak coraz lepiej. Już od poniedziałku (25 sierpnia) odczujemy wyższe temp. Kulminacyjnym momentem będzie sobota 30 sierpnia – to może być jeden z ostatnich tak ciepłych weekendów, w sam raz na pożegnanie wakacji. Temperatury w tym przypadku zbliżą się nawet do 30℃.

Będzie chłodniej. Wszystko przez arktyczny chłód

Wróćmy jednak do tego, co czeka nas w najbliższym czasie. Temperatura obniży się ze względu na „arktyczne powietrze”, które zawędruje do Polski z północy – pisze redakcja portalu Onet. Możliwe więc, że w trakcie weekendu (22-23 sierpnia) termometry wskażą temp. 12℃ – tam, gdzie spadnie deszcz.

W północnej części kraju sytuacja będzie nieco bardziej komfortowa – temp. nie spadnie tam niżej niż ok. 14-17℃. Jeśli chodzi zaś o obszary bliżej centrum – tu prognozy mówią o temp. minimalnej w okolicach 16-18℃. Będą więc one wystarczające, by spędzić trochę czasu na powietrzu, choć niekoniecznie w krótkim rękawku.

