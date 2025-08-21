Pogoda w Polsce wymyka się spod kontroli. RCB wydało alert

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert – dla czterech województw. Część regionów zagrożonych jest podtopieniami.

To nie oznacza, że lato definitywnie się skończyło. Choć końcówka wakacji jest w kratkę, to jednak kulminacja upału nastąpi 30 sierpnia.

Alert RCB dla 4 województw. Mieszkańcy południa Polski muszą być gotowi na burze i intensywne opady deszczu

RCB dnia 21 sierpnia opublikowało na X ostrzeżenie pogodowe. „Uwaga! Dziś i jutro (21/22.08) prognozowane intensywne opady deszczu i burze. Możliwe podtopienia. Nie zbliżaj się do wezbranych rzek. Słuchaj poleceń służb” – brzmi treść komunikatu prasowego.

Co ważne, alert dotyczy południowo-wschodniej Polski, konkretnie części województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego.

Najbliższe dni nie będą pogodne – lokalnie spaść może nawet 40-65 milimetrów deszczu. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać na lepsze czasy, które nadejdą wkrótce. Końcówka wakacji i lata – konkretnie krótki okres na przełomie sierpnia i września – przyniesie zaskakująco wysoką temperaturę, która w ciągu dnia wyniesie nawet 25-30 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie 30 sierpnia – tego dnia termometry pokażą bliżej 30℃.

Prognoza pogody – od czwartku do soboty

Według ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowego Instytutu Badawczego temperatura maksymalna dzisiaj i jutro (czwartek 21 sierpnia i piątek 22 sierpnia) wyniesie od 20 do 25°C („chłodniej będzie miejscami – w rejonie wybrzeża oraz na terenach podgórskich, kolejno 18°C i 19°C”). Natomiast w sobotę można spodziewać się maks. 19-24°C. I w tym przypadku nieco „zimniej” będzie nad morzem czy w rejonie gór – 16-18°C.

W nocy, w ciągu najbliższych dni, temp. nie spadnie poniżej 5°C (w tym przypadku mowa o Karpatach). W pozostałych częściach kraju oscylowała będzie wokół 12-15°C.

