Obrzucili samochód księdza mielonką. „Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać”

W niedzielę 24 sierpnia w kościele w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Ostrowach (woj. łódzkie) odbyły się dożynki. Uczestnicy mszy świętej dziękowali Bogu za plony i ciężką pracę rolników. W uroczystości wzięli udział m.in. wójt gminy Nowe Ostrowy, przewodniczącemu Rady Gminy oraz starościna i starosta dożynkowi.

Łódzkie. Nieprzyjemny incydent po dożynkach w Ostrowach. Samochód księdza w mielonce

W programie dożynek gminnych był przemarsz korowodem na boisko, gdzie odbyła się część obrzędowa. Były przyśpiewki sołectwa Wołodrza i Perna, występy lokalnych zespołów, kapeli i gości specjalnych, a na koniec zabawa taneczna. W poniedziałek na stronie parafii poinformowano, że doszło do nieprzyjemnego incydentu.

„Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. Nie ma we mnie zgody na takie zachowanie wobec mojej osoby, czy też marnowania jedzenia w taki sposób. Wczoraj świętowaliśmy dożynki i dziękowaliśmy Bogu za plony ziemi. Tak sobie myślę, że chyba mamy wszystkiego za dużo. Jest wielu spośród nas, którzy nie mają co na chleb położyć, więc może warto wspomóc takie osoby i myślę, że będą wdzięczne. Jest mi bardzo przykro. Moja madzia karmi się benzynką, a nie mielonką” – brzmiał wpis.

Nie tylko ksiądz został zaatakowany? Butelki i śmieci na klatce schodowej i pod drzwiami mieszkań

Jedna z internautek wspomniała w komentarzu, że „podobno nie tylko ksiądz został zaatakowany”. „Tego dnia na Ostrowach były też przypadki zostawienia butelek, śmieci na klatce schodowej, pod drzwiami mieszkań, a nawet rozbite jajka na oknach domu. W głowie się nie mieści” – brzmiała dalsza część wpisu. Parafianie w pozostałych komentarzach nie ukrywają oburzenia i stoją murem za księdzem podkreślają, że jest „taki miły”.

