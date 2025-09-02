Weto Nawrockiego. MSWiA przygotowało nowy projekt

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt dotyczący dostępu cudzoziemców do świadczeń. Wiceminister MSWiA Maciej Duszczyk poinformował w mediach społecznościowych o zakończeniu prac w ministerstwie.

Wiceminister MSWiA o projekcie ustawy. „Zapisy pozwalające uniknąć chaosu po 30 września”

„Zgodnie z zapowiedziami w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji zakończyły się prace nad projektem ustawy uszczelniającej dostęp cudzoziemców do świadczeń na rzecz rodziny oraz ochrony zdrowia” – napisał polityk na X.

„W projekcie znajdują się zapisy pozwalające uniknąć chaosu po 30 września” – dodał. Ostatniego dnia września wygasają dotychczasowe przepisy. Ich aktualizację zawetował prezydent Karol Nawrocki. Przygotowany przez ministerstwo dokument trafił do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z oświadczeniem Karoliny Gałeckiej, rzeczniczki prasowej MSWiA, na stronach Rządowego Centrum Legislacji wkrótce powinien pojawić się tekst przygotowanych w ministerstwie zapisów. Rząd zajmie się projektem we wrześniu.

Wkrótce publikacja projektu MSWiA. Szczegółowe zapisy nie są jeszcze znane

Nie są znane szczegóły najnowszego projektu, o którego przygotowaniu poinformował wiceminister Duszczyk.

W wykazie prac legislacyjnych opublikowanym w kwietniu znajdował się projekt, w którym powiązano wypłatę świadczenia wychowawczego z m.in. aktywnością zawodową cudzoziemców oraz uczęszczaniem dzieci do polskiej szkoły.

Rząd przekazał, że celem zmian jest zapobieganie napływowi cudzoziemców zainteresowanych jedynie świadczeniami socjalnymi i zapobieganie wykluczeniu społecznemu obcokrajowców legalnie przebywających na terenie kraju. Projekt miał również nakładać na wybranych cudzoziemców obowiązek posiadania numeru PESEL, aby możliwa była jednoznaczna identyfikacja dzieci i ich rodziców.

