Trump wściekł się na dziennikarza z Polski. Sikorski wkroczył do akcji

W trakcie wizyty Karola Nawrockiego w Białym Domu doszło do zaskakującej sytuacji. Przed rozmową w cztery oczy, prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych odpowiadali na pytania dziennikarzy.

W pewnym momencie Marek Wałkuski z Polskiego Radia zapytał amerykańskiego przywódcę o stosunek do Rosji i Władimira Putina. W ocenie dziennikarza, chociaż Donald Trump wielokrotnie wyrażał swoją frustrację z powodu zachowań prezydenta Rosji, to tak naprawdę nie podjął żadnych działań, aby „utemperować polityka”.

– Naprawdę? Skąd pan wie, że nie było żadnych działań? – odparł wyraźnie zirytowany Donald Trump. – Jest pan w stanie powiedzieć, że nałożenie wtórnych sankcji na Indie, które są największym kupującym od Rosji (poza Chinami) to nic? To przecież kosztowało Rosję setki miliardów dolarów. Jak można powiedzieć, że jest to brak działań? – dopytywał amerykański przywódca.

Następnie Donald Trump wtrącił, że „Stany Zjednoczone nie przeszły jeszcze do drugiej i trzeciej fazy działań”. – Ale skoro pan mówi, że nie ma żadnych działań, to chyba lepiej znaleźć sobie nową pracę. Niech pan mi nie mówi takich rzeczy – rzucił w kierunku dziennikarza z Polski.

Trump oburzony, Sikorski reaguje

Do sprawy odniósł się Radosław Sikorski. Marek Wałkuski podczas konferencji prasowej zapytał szefa MSZ o ocenę wizyty Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. – Uważam, że dobrze się stało. Mamy mocny argument – odparł minister nawiązując do deklaracji Donalda Trumpa dotyczącej obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.

Po chwili minister spraw zagranicznych skomentował wymianę zdań z prezydentem USA. – Chciałem przy okazji też powiedzieć, że uważam panie redaktorze, że pan zadał nie tylko uprawnione pytanie, ale pytanie, które wszyscy sobie zadajemy i że ja bym pana z pracy nie wyrzucił – zaznaczył

