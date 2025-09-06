Autobus z impetem wjechał w 5-latka. Dziecko walczy o życie

W Chrzanowie trwa walka o życie około pięcioletniego dziecka, które zostało potrącone przez autobus. Poszkodowanego przetransportowano do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do zdarzenia doszło w sobotę, tuż przed godziną 15:00, na ulicy Oświęcimskiej. Autobus potrącił kilkuletnie dziecko. Na miejsce przybyły służby ratunkowe. Strażacy wydobyli poszkodowanego spod pojazdu.

Ratownicy reanimowali pięciolatka. Resuscytacja udana

Jak przekazał dziennikarzom RMF24 młodszy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskich strażaków, przeprowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową, która przyniosła skutek i funkcje życiowe dziecka powróciły.

Po udzieleniu pierwszej pomocy dziecko zostało przetransportowane do szpitala śmigłowcem LPR.

Droga krajowa nr 79, na której doszło do tragedii, jest całkowicie zablokowana. Okoliczności wypadku ustala policja.

