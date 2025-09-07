Autobus potrącił pięciolatka na rowerze. Tragiczny finał przejażdżki
Pięciolatek jechał na rowerku, uderzył w niego autobus
Pięciolatek jechał na rowerku, uderzył w niego autobus Źródło: Shutterstock / Facebook/Patrol998-Małopolska
W ułamku sekundy spokojne popołudnie zamieniło się w tragedię. Na jednej z ulic Chrzanowa (Małopolskie) doszło do wypadku – autobus wjechał w pięciolatka na rowerze.

Jak informowaliśmy w sobotę, tuż przed godziną 15:00, na ulicy Oświęcimskiej w Chrzanowie doszło do tragicznego zdarzenia. Autobus potrącił kilkuletniego chłopca. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Strażacy wydobyli dziecko spod pojazdu.

Jak poinformował młodszy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik małopolskiej straży pożarnej, „przeprowadzono resuscytację krążeniowo-oddechową, która przyniosła skutek i funkcje życiowe dziecka powróciły”.

Reanimowano chłopca. Zmarł w szpitalu

Pięciolatek został następnie przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Jak podano na antenie TVN24, mimo dramatycznej walki o życie, kilka godzin później chłopiec zmarł.

Policja prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności i przebieg tego tragicznego wypadku.

Źródło: TVN24