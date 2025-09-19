Szczątki rakiety na Lubelszczyźnie? Nowy komunikat Żandarmerii Wojskowej

W czwartek 18 września w godzinach wieczornych Żandarmeria Wojskowa wydała krótki komunikat. „Żandarmeria Wojskowa prowadzi działania w miejscowości Choiny, w województwie lubelskim, gdzie mogą znajdować się szczątki rakiety prawdopodobnie użytej do zestrzelenia drona” – poinformowano we wpisie, który został opublikowany na portalu X (dawnym Twitterze – red.).

Szczątki rakiety na Lubelszczyźnie? Komunikat Żandarmerii Wojskowej

Jak dodano, dokładne oględziny procesowe tego obiektu zostaną przeprowadzone w piątek. Będzie je prowadził Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie we współpracy z Laboratorium Kryminalistycznym Żandarmerii Wojskowej i pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Nie zostały ujawnione żadne szczegóły dotyczące sprawy.

Z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM wynika, że policję o znalezisku poinformował jeden z mieszkańców wsi, która jest oddalona od Lublina o niecałe 30 km. Gdy funkcjonariusze pojawili się na miejscu, wezwali wojsko.

Rosyjskie drony nad Polską. Tusk o „dramatycznej nocy”

W ubiegłym tygodniu, w nocy z 9 na 10 września, doszło do bezprecedensowego w swojej skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Tamte wydarzenia Donald Tusk określił jako „dramatyczną noc na polskim niebie”. – Doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej przez dużą liczbę rosyjskich dronów. Te drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone – poinformował premier.

Sztab Generalny Wojska Polskiego zaapelował wówczas do obywateli, aby – w przypadku odnalezienia zestrzelonych dronów lub ich części – nie przenosić ich, nie zbliżać się do nich i ich nie dotykać. „Takie elementy mogą pozostawać niebezpieczne i muszą być sprawdzone przez patrole saperskie. Prosimy, aby każde znalezisko zgłosić pod numer alarmowy 112 lub do najbliższej jednostki Policji. Dzięki temu służby będą mogły szybko i skutecznie zabezpieczyć teren” – podkreślono.

Czytaj też:

Kolejny dron znaleziony w Polsce. Jest komunikatCzytaj też:

UE stworzy „mur dronowy” na wschodniej granicy? Na Łotwie odnaleziono kolejnego drona