Tragiczny pożar na Śląsku. Jedna osoba nie żyje

Dramatyczne wieści napłynęły w nocy z czwartku na piątek 26 września. Tuż po godzinie 4:32 straż pożarna Dąbrowie Górniczej na Śląsku otrzymała zgłoszenie o pożarze. Ogień pojawił się w jednym z mieszkań w czteropiętrowym budynku mieszkalnym przy ulicy Wyszyńskiego.

- Na miejsce wysłano pięć zastępów straży pożarnej. Niestety, gdy strażacy dotarli na miejsce okazało się, że jedna osoba nie żyje – przekazał Radosław Rzepecki, oficer prasowy dąbrowskich strażaków.

Z informacji służb wynika, że w wyniku pożaru zginęła starsza kobieta, która mieszkała w mieszkaniu na drugim piętrze. Na chwilę obecną nie ma doniesień o innych poszkodowanych. Strażacy musieli jednak ewakuować jednego mężczyznę po siłowym wejściu do jego mieszkania. Pozostałych pięciu lokatorów z wyższych pięter samodzielnie opuściło budynek jeszcze przed pojawieniem się służb.

Sytuacja została opanowana po godzinie 6. Przyczyny wybuchu pożaru pozostają na razie nieznane. Wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia zajmą się biegli z zakresu pożarnictwa.

