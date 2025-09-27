Człowiek-pająk zatrzymany. Akcja warszawskich służb

RMF FM poinformowało o nietypowej akcji warszawskich służb. Informacje pochodzą od dyżurnego warszawskiej policji.

Nietypowa akcja warszawskich służb. Francuz wspiął się na Varso Tower

W sobotę przed południem, około 11:40 warszawskie służby zostały poinformowane o mężczyźnie, który wspina się po elewacji Varso Tower. Na miejsce udali się funkcjonariusze policji, którzy udali się na dach budynku. Tam zatrzymali 24-letniego obywatela Francji.

„Z uwagi na prowadzone czynności bezpieczeństwa czasowo zamknięto Aleję Jana Pawła II na odcinku pomiędzy ulicami Chmielna a Aleje Jerozolimskie. Powodowało to spore utrudnienia w ruchu w centrum Stolicy” – poinformowano na profilu Wawa Hot News 24.

Zatrzymany mężczyzna to Titouan Leduc. Mężczyzna w swoich mediach społecznościowych opisuje siebie jako sportowca, wspinacza skałkowego oraz fana miejskich wspinaczek bez zabezpieczenia (urban freesolo). „Od skał do betonu” – taki tekst znajduje się na jego profilu. Wspinacz nazywany jest „człowiekiem-pająkiem”. Przydomek dzieli z innymi miejskimi wspinaczami. Leduc w czerwcu bieżącego roku wspiął się na Hotel Presidential w Warszawie.

Titouan Leduc jest pierwszą osobą, która wspięła się na Varso Tower bez zabezpieczenia. Najbardziej znanym wspinaczem miejskim jest Alain Robert („francuski Spider-Man”), który wspiął się na najwyższe budynki na świecie i za swoje czyny został aresztowany około 150 razy.

facebook

Varso Tower. Najwyższy budynek w Unii Europejskiej

Budynek, na którym zatrzymano wspinacza w Warszawie to Varso Tower. Wieżowiec został oficjalnie otwarty w 2022 roku i jest najwyższym budynkiem w Polsce oraz Unii Europejskiej. Wliczając iglicę, jego wysokość to 310 metrów. Jeśli chodzi o Europę, to ustępuje wysokością 5 budynkom, z których cztery znajdują się w Moskwie, a jeden, najwyższy, w Sankt-Petersburgu. Najwyższym budynkiem w Europie jest Łachta Centr o wysokości 462 metrów.

Czytaj też:

Aleksandra Mirosław znów to zrobiła! Złoto i rekord świata PolkiCzytaj też:

Wstrząsająca śmierć turysty w Tatrach. Spadł z dużej wysokości