Trzaskowski skrytykował Hołownię. Marszałek odpowiedział

Przed kilkoma dniami Sejm głosował nad projektem złożonym przez prezydenta Karola Nawrockiego i dotyczącym Centralnego Portu Komunikacyjnego. Posłowie zadecydowali, aby projekt przekazać do komisji infrastruktury. Taką decyzję podjęło m.in. część posłów Polski 2050. Wśród nich znalazł się marszałek Sejmu Szymon Hołownia, który został skrytykowany przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego.

Trzaskowski krytykuje Hołownię. Poszło o CPK

Sposób, w jaki głosował Hołownia skomentował Trzaskowski podczas Campus Academy 2025.

– Dzisiaj przekroczony został pewien rubikon. Bo jeżeli rzeczywiście jakieś ugrupowanie polityczne jest w rządzie, a będzie się dzielić i głosować z prezydentem, to coś głęboko niepokojącego się dzieje – powiedział.

Prezydent Warszawy nie krył też złośliwości w kierunku ugrupowania marszałka Sejmu.

– I powiem więcej, jeżeli ktoś jest pod progiem wyborczym, do tej pory nigdy nie udzielałem publicznie jakichkolwiek rad moim konkurentom, ale jak ktoś wpada w bagno, to się albo szamocze i szybciej tonie albo się łapie za gałąź i próbuje się powoli, systematycznie, z determinacją wyciągnąć. Wydaje mi się, że ta druga strategia ma zdecydowanie większy sens. I to bym doradzał tym wszystkim, którzy wpadają w kłopoty – dodał Trzaskowski.

W sobotę odbyło się posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050. Po jego zakończeniu Szymon Hołownia odpowiedział na wbitą przez prezydenta Warszawy szpilę.

Szymon Hołownia odpowiada. „Ja Rafała lubię, ale.”..

– Jakoś nie mam takiego przekonania, że zdanie Rafała Trzaskowskiego, jeśli chodzi o istnienie koalicji 15 października, może mieć jakieś daleko idące skutki – powiedział, dodając, że prezydent Warszawy nie ma najmocniejszej pozycji w swojej partii, Platformie Obywatelskiej.

Hołownia podał również powód tego, że głosował za skierowaniem prezydenckiego projektu do komisji.

– Chcę poinformować, że głosowałem w pełni świadomie za tym, żeby projekt prezydenta, skonsultowany przez tysiące Polek i Polaków, skierować do komisji. To jest zły projekt, natomiast on powinien być rozpatrzony od strony merytorycznej, w komisji, a nie w akcie politycznej manifestacji – wyjaśnił.

– Ja Rafała lubię, ale fundamentalnie się z nim nie zgadzam. Jeżeli on uważa, że to jest przekroczenie Rubikonu, to mam w tej sprawie inne zdanie, dlatego, że z nikim nie umawiałem się na wojnę plemienną i nie zamierzam jej z nikim toczyć – zakończył Szymon Hołownia.

