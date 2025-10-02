Kolejne zatrzymania ws. „mafii śmieciowych”. Wśród aresztowanych prezes firmy

Jak informuje łódzki pion Prokuratury Krajowej, przy okazji śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej działającej przeciw środowisku m.in. poprzez fikcyjny obrót odpadami zatrzymane zostało 1 października 11 osób. Polecenie wydała prokuratura, a zatrzymań dokonali funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu przy udziale przedstawicieli Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zatrzymano 11 osób ws. „mafii śmieciowych”. Wśród nich właściciel firmy

Wśród licznych zatrzymanych znalazł się Piotr R., właściciel firmy zajmującej się obrotem odpadami. Do zatrzymania biznesmena doszło w miejscu zamieszkania w powiecie leszczyńskim. Mężczyzna usłyszał już zarzuty dotyczące kierowania grupą przestępczą. Takie same zarzuty otrzymania prokurent spółki Anna D. Pozostałe 9 osób usłyszało zaś zarzuty związane z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej.

„Zarzuty obejmują okres działania grupy od dnia 9 stycznia 2020 roku do września 2025 roku. Grupa działała na terenie całego kraju, zajmowała się tworzeniem nielegalnych składowisk odpadów niebezpiecznych oraz fałszowaniem dokumentacji związanej z ich utylizacją” — informuje prokuratura.

Trzy miesiące aresztu dla Piotra R. i Anny D. Sąd decysuje ws. kolejnych dwóch osób

Wobec Piotra R. i Anny D. sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci trzymiesięcznego aresztu, o jaki wnioskowała prokuratura. Śledczy zawnioskowali także o środki zapobiegawcze dla dwóch innych zatrzymanych. W ich sprawie sąd ma zadecydować w piątek, 3 października. Kolejnych siedmiu podejrzanych objętych zostało dozorem policyjnym. Ponadto wpłacić musieli poręczenie majątkowe

„Śledztwo ma charakter rozwojowy. Do tej pory zarzuty w sprawie przedstawiono ponad 70 osobom” — czytamy w obszernym komunikacie Prokuratury Krajowej.

