Zakulisowe rozgrywki w PiS. Kaczyński się wścieknie

O tym, że w szeregach Prawa i Sprawiedliwości istnieje kilka frakcji, które – delikatnie mówiąc – nie pałają do siebie sympatią, nie trzeba nikogo przekonywać.

Z doniesień TVN24 wynika, że grupa polityków miała się ostatnio udać na Nowogrodzką na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim. Jacek Sasin, Przemysław Czarnek, Tobiasz Bocheński i Patryk Jaki mieli próbować przekonywać prezesa PiS, aby nie forsować pomysłu wystawienia kandydatury Mateusza Morawieckiego na potencjalnego premiera.

Kaczyński ma „misję specjalną” dla polityków

Gdy politycy czekali na rozmowę, z gabinetu Jarosława Kaczyńskiego miał wyjść nie kto inny jak Mateusz Morawiecki. Jak dowiedziało się TV24, wspomniana wyżej grupa polityków miała otrzymać propozycję ułożenia nowego programu partii, który miałby obejmować wiele dziedzin życia społeczno-polityczno-gospodarczego i być wzorowany na tym, który w trakcie kampanii wyborczej w USA przedstawiał Donald Trump.

Na chwilę obecną nie wiadomo, czy takiej samej propozycji nie otrzymał Mateusz Morawiecki. Nie wiadomo również jak Jarosław Kaczyński miał zareagować na pomysły „frakcji antymorawieckiej”.

PiS szykuje marsz i kongres. Nowe informacje

PiS ujawniło natomiast, że na ostatni weekend października przygotowuje wielki kongres w Katowicach. W kuluarach mówi się, że ma to być wydarzenie przełomowe, merytoryczne i najważniejsze w historii PiS.

Jednocześnie zupełnie innego zdania mają być członkowie „frakcji antymorawieckiej”, którzy twierdzą, że nie powinno się przywiązywać zbyt dużej uwagi do kongresu. Jako przykład wskazali daty pokrywania się poszczególnych paneli oraz niektórych gości – m.in. Marek Suski ma prowadzić panel dotyczący małych reaktorów jądrowych.

Wcześniej PiS zwołało demonstrację w Warszawie. – 11 października wspólnie powiedzmy „stop” nielegalnej migracji i „nie” dla umowy z Mercosur. Bądźcie z nami na Placu Zamkowym w Warszawie o godzinie 14:00. Polska potrzebuje twojego głosu – zachęcają przedstawiciele ugrupowania.

