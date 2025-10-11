Wiceministra MEN z apelem. Prosi o jedno

Na stronie MEN opublikowano raport dotyczący przemocy rówieśniczej. Z raportu wynika, że prawie połowa młodych ludzi doświadcza przemocy psychicznej i fizycznej – odpowiednio 44 proc. i 48 proc. O te statystyki „Rzeczpospolita” zapytała Paulinę Piechną-Więckiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Przemoc rówieśnicza. Cyberprzemoc nową, groźną formą

– Mam poczucie, że mimo wysiłków wielu szkół, dyrektorów, nauczycieli, wychowawców, organizacji pozarządowych i instytucji, które od lat zwracają uwagę na problem przemocy, w tym przemocy rówieśniczej, nie podjęto wystarczająco skutecznych działań, by realnie z tym zjawiskiem walczyć – odpowiedziała, wspominając nowe formy przemocy – „przede wszystkim cyberprzemoc”.

Podsekretarz zwróciła uwagę na to, że dorośli mogą nie zdawać sobie sprawy z problemów młodych ludzi. Paulina Piechna-Więckiewicz przypomniała spotkanie z 1 października dotyczące przemocy rówieśniczej.

– Wszyscy byliśmy zgodni co do jednego: analizujemy potrzebę tworzenia nowych regulacji prawnych, lecz to, czego potrzebujemy przede wszystkim, to konsekwencja w działaniu oraz przełamanie tabu związanego z przemocą rówieśniczą – powiedziała „Rzeczpospolitej”.

Apel wiceministry MEN. „To akt odwagi i troski o zdrowie”

Wiceministra zwróciła uwagę na milczenie dzieci w sprawie przemocy.

– Młodzi ludzie nie chcą o niej mówić w obecności rówieśników. Po części dlatego, że wciąż pokutuje w Polsce przekonanie, iż osoba zgłaszająca przemoc to „donosiciel”, a to słowo niesie ze sobą silnie negatywne skojarzenia – powiedziała. Przypomniała o roli osób z zewnątrz, które powinny reagować.

– Apeluję, by mówić dzieciom i młodzieży jasno: poinformowanie dorosłego – rodzica, nauczyciela, opiekuna, czy innej zaufanej osoby – o przemocy, której są świadkami, to nie donosicielstwo. To akt odwagi i troski o zdrowie, a czasem nawet życie drugiego człowieka – dodała.

