Arktyczne powietrze płynie do Polski. Będzie coraz zimniej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował o zbliżającym się ochłodzeniu.

Ochłodzenie w Polsce. IMGW informuje

– Z północy do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego – przekazał IMGW. Najbliższe dwa dni przyniosą ochłodzenie, przelotne opadu deszczu. W górach może pojawić się śnieg.

Północna i wschodnia Europa znajduje się pod wpływem niżu z Rosji. W niedzielę chłodny front będzie przemieszczać się w kierunku centrum Polski. Przyniesie ze sobą chłodniejsze powietrze arktyczne.

W niedzielę, w ciągu dnia będzie duże zachmurzenie. Późne popołudnie przyniesie większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Gdzieniegdzie mogą wystąpić niewielkie opady deszczu.

Maksymalnie spodziewać się można 12-15 stopni Celsjusza na terenie większości kraju. W rejonach podgórskich będzie chłodniej – od 9 do 11 stopni. W niedzielę wiatr będzie słaby lub umiarkowany. Jedynie na wybrzeżu i w górach spodziewać się można dość silnego, czasem porywistego. W wysokich partiach Sudet porywy mogą osiągnąć 60 km/h.

W poniedziałek spodziewać się można małego i umiarkowanego zachmurzenia na terenie większości kraju. Na północnym wschodzie Polski możliwe sa przelotne opady deszczu, a w górach – deszczu ze śniegiem lub śniegu. Najcieplej będzie na zachodzie – do 14 stopni Celsjusza, a najchłodniej w rejonie podgórskim – 8 stopni. Wiatr będzie umiarkowany i słaby. Jedynie na północnym wschodzie może być porywisty.

Pogoda dla Warszawy na dwa dni

Stolicę w niedzielę czeka duże zachmurzenie, z wieczornymi przejaśnieniami. Warszawiacy mogą spodziewać się okresowych słabych opadów deszczu lub mżawki. Maksymalna temperatura wyniesie 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, okresowo porywisty. W nocy temperatura spadnie do 6 stopni, a wiatr osłabnie.

W poniedziałek spodziewać się w Warszawie można umiarkowanego zachmurzenia, przelotnych opadów deszczu i temperatury do 12 stopni.

